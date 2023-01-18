1900 مدرسة تتهيّأ لعودة 400 ألف طالب غدًا بالشرقية والاستعدادات مكثفة

تستقبل، صباح غد الأحد، ١٩٠٠ مدرسة بتعليم المنطقة الشرقية، عودة أكثر من ٤٠٠ ألف طالب وطالبة لمقاعد الدراسة بعد قضاء إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني لعام ١٤٤١هـ، إلى جانب الهيئة التعليمية والإدارية، وسط منظومة من الاستعدادات قدمتها الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية لتهيئة المدارس لاستقبال طلابها ومنسوبيها. وقدم مدير عام التعليم الدكتور ناصر الشلعان، شكره وتقديره للزملاء والزميلات من الهيئة التعليمية والإدارية وقادة المدارس الذين يعملون بكل تفانٍ لتقديم كامل الخدمات لتهيئة البيئة التربوية والتعليمية؛ استعدادًا لانطلاقة الفصل الدراسي الثاني ليكون حافلًا بالعطاء والتميز بمشيئة الله تعالى. وأوضح المتحدث الإعلامي بتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص لـ"سبق"، أن عدد الهيئة التعليمية من المعلمين والمعلمات بالمنطقة ٢٩ ألفًا، بينما الإداريون والإداريات فيبلغ عددهم قرابة ٧٠٠٠ موظف وموظفة بمدارس المنطقة والمكاتب. وأشار إلى أنه قد تناغمت خطوات العمل في الميدان التربوي مع خطط لجنة الاستعداد لبدء الفصل الدراسي وما يجري من عمل دؤوب في تهيئة المدارس والمرافق التعليمية، ورفع حالة الجاهزية القصوى؛ حيث تم تسليم الكتب للمدارس في وقت سابق لبدء اليوم الدراسي غدًا بحول الله. وأضاف: "إلى جانب تجهيز أسطول النقل التعليمي الذي قوامه ١٦٧٠ حافلة مدرسية ستقوم بمهمة نقل الطلاب إلى مدارسهم، والعمل على كل ما من شأنه انطلاقة الفصل الدراسي الثاني مكتمل الجاهزية في وقت نحن نعيش فيه لحظات تاريخية بتفعيل رؤية المملكة ٢٠٣٠، التي تُعد نقلة حضارية تواكب تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- في أن تكون بلادنا أنموذجًا ناجحًا ورائدًا على كافة الأصعدة؛ مما يسهم في تحقيق اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي، وقد ارتكزت في بنائها على الإنسان باعتباره الثروة التي تنمو ولا تنضب، والركيزة الأساس في بناء الوطن والوصول به إلى آفاق التنافسية العالمية". وتابع: "امتدادًا لهذه الرؤية الطموحة، وإيمانًا بمحورية التعليم؛ أصبحت إدارة التعليم في حراك مستمر ولن تتوقف في سبيل إيجاد منظومة تعليمية راقية وإبداعية ينعم فيها أبناؤنا الطلاب وبناتنا الطالبات بتعليم نوعي وبيئة تعليمية جاذبة، كما ينعمون فيها بالقيم الإيجابية الأصيلة والحصانة من المهددات أمنيًّا وفكريًّا واجتماعيًّا وصحيًّا؛ ليكونوا بناةً لغدٍ مشرق ويقفوا صفًّا واحدًا إلى جانب قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- في ردع كل حاقد وحسود يريد المساس بعقيدتنا ووحدتنا وأمننا". واختتم: "وفي إطار البرامج النوعية التي قدمت للطلاب والطالبات خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول؛ نجحت أندية الأحياء في استقطاب أكثر من ٣٠ ألف طالب وطالبة على مدى أسبوعين، قدم لهم مهرجان مملكة السلام ومهرجان مهن المستقبل؛ حيث جاءت ركيزتهما على التدريب على مجمل المهن مثل البرمجة والروبوت والذكاء الاصطناعي، إلى جانب ورش التدريب على التصوير الاحترافي وتفعيل النشاط الرياضي والثقافي والاجتماعي والتطوعي".

1900 مدرسة تتهيّأ لعودة 400 ألف طالب غدًا بالشرقية والاستعدادات مكثفة عبدالله السالم سبق 2020-01-18 تستقبل، صباح غد الأحد، ١٩٠٠ مدرسة بتعليم المنطقة الشرقية، عودة أكثر من ٤٠٠ ألف طالب وطالبة لمقاعد الدراسة بعد قضاء إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني لعام ١٤٤١هـ، إلى جانب الهيئة التعليمية والإدارية، وسط منظومة من الاستعدادات قدمتها الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية لتهيئة المدارس لاستقبال طلابها ومنسوبيها.



وقدم مدير عام التعليم الدكتور ناصر الشلعان، شكره وتقديره للزملاء والزميلات من الهيئة التعليمية والإدارية وقادة المدارس الذين يعملون بكل تفانٍ لتقديم كامل الخدمات لتهيئة البيئة التربوية والتعليمية؛ استعدادًا لانطلاقة الفصل الدراسي الثاني ليكون حافلًا بالعطاء والتميز بمشيئة الله تعالى.



وأوضح المتحدث الإعلامي بتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص لـ"سبق"، أن عدد الهيئة التعليمية من المعلمين والمعلمات بالمنطقة ٢٩ ألفًا، بينما الإداريون والإداريات فيبلغ عددهم قرابة ٧٠٠٠ موظف وموظفة بمدارس المنطقة والمكاتب.



وأشار إلى أنه قد تناغمت خطوات العمل في الميدان التربوي مع خطط لجنة الاستعداد لبدء الفصل الدراسي وما يجري من عمل دؤوب في تهيئة المدارس والمرافق التعليمية، ورفع حالة الجاهزية القصوى؛ حيث تم تسليم الكتب للمدارس في وقت سابق لبدء اليوم الدراسي غدًا بحول الله.



وأضاف: "إلى جانب تجهيز أسطول النقل التعليمي الذي قوامه ١٦٧٠ حافلة مدرسية ستقوم بمهمة نقل الطلاب إلى مدارسهم، والعمل على كل ما من شأنه انطلاقة الفصل الدراسي الثاني مكتمل الجاهزية في وقت نحن نعيش فيه لحظات تاريخية بتفعيل رؤية المملكة ٢٠٣٠، التي تُعد نقلة حضارية تواكب تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- في أن تكون بلادنا أنموذجًا ناجحًا ورائدًا على كافة الأصعدة؛ مما يسهم في تحقيق اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي، وقد ارتكزت في بنائها على الإنسان باعتباره الثروة التي تنمو ولا تنضب، والركيزة الأساس في بناء الوطن والوصول به إلى آفاق التنافسية العالمية".



وتابع: "امتدادًا لهذه الرؤية الطموحة، وإيمانًا بمحورية التعليم؛ أصبحت إدارة التعليم في حراك مستمر ولن تتوقف في سبيل إيجاد منظومة تعليمية راقية وإبداعية ينعم فيها أبناؤنا الطلاب وبناتنا الطالبات بتعليم نوعي وبيئة تعليمية جاذبة، كما ينعمون فيها بالقيم الإيجابية الأصيلة والحصانة من المهددات أمنيًّا وفكريًّا واجتماعيًّا وصحيًّا؛ ليكونوا بناةً لغدٍ مشرق ويقفوا صفًّا واحدًا إلى جانب قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- في ردع كل حاقد وحسود يريد المساس بعقيدتنا ووحدتنا وأمننا".



واختتم: "وفي إطار البرامج النوعية التي قدمت للطلاب والطالبات خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول؛ نجحت أندية الأحياء في استقطاب أكثر من ٣٠ ألف طالب وطالبة على مدى أسبوعين، قدم لهم مهرجان مملكة السلام ومهرجان مهن المستقبل؛ حيث جاءت ركيزتهما على التدريب على مجمل المهن مثل البرمجة والروبوت والذكاء الاصطناعي، إلى جانب ورش التدريب على التصوير الاحترافي وتفعيل النشاط الرياضي والثقافي والاجتماعي والتطوعي".

18 يناير 2020 - 23 جمادى الأول 1441 01:52 PM

1900 مدرسة تتهيّأ لعودة 400 ألف طالب غدًا بالشرقية والاستعدادات مكثفة "الباحص" لـ"سبق": خطط متكاملة لتحقيق جاهزية المرافق التعليمية بحراك مستمر





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تستقبل، صباح غد الأحد، ١٩٠٠ مدرسة بتعليم المنطقة الشرقية، عودة أكثر من ٤٠٠ ألف طالب وطالبة لمقاعد الدراسة بعد قضاء إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني لعام ١٤٤١هـ، إلى جانب الهيئة التعليمية والإدارية، وسط منظومة من الاستعدادات قدمتها الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية لتهيئة المدارس لاستقبال طلابها ومنسوبيها.



وقدم مدير عام التعليم الدكتور ناصر الشلعان، شكره وتقديره للزملاء والزميلات من الهيئة التعليمية والإدارية وقادة المدارس الذين يعملون بكل تفانٍ لتقديم كامل الخدمات لتهيئة البيئة التربوية والتعليمية؛ استعدادًا لانطلاقة الفصل الدراسي الثاني ليكون حافلًا بالعطاء والتميز بمشيئة الله تعالى.



وأوضح المتحدث الإعلامي بتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص لـ"سبق"، أن عدد الهيئة التعليمية من المعلمين والمعلمات بالمنطقة ٢٩ ألفًا، بينما الإداريون والإداريات فيبلغ عددهم قرابة ٧٠٠٠ موظف وموظفة بمدارس المنطقة والمكاتب.



وأشار إلى أنه قد تناغمت خطوات العمل في الميدان التربوي مع خطط لجنة الاستعداد لبدء الفصل الدراسي وما يجري من عمل دؤوب في تهيئة المدارس والمرافق التعليمية، ورفع حالة الجاهزية القصوى؛ حيث تم تسليم الكتب للمدارس في وقت سابق لبدء اليوم الدراسي غدًا بحول الله.



وأضاف: "إلى جانب تجهيز أسطول النقل التعليمي الذي قوامه ١٦٧٠ حافلة مدرسية ستقوم بمهمة نقل الطلاب إلى مدارسهم، والعمل على كل ما من شأنه انطلاقة الفصل الدراسي الثاني مكتمل الجاهزية في وقت نحن نعيش فيه لحظات تاريخية بتفعيل رؤية المملكة ٢٠٣٠، التي تُعد نقلة حضارية تواكب تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- في أن تكون بلادنا أنموذجًا ناجحًا ورائدًا على كافة الأصعدة؛ مما يسهم في تحقيق اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي، وقد ارتكزت في بنائها على الإنسان باعتباره الثروة التي تنمو ولا تنضب، والركيزة الأساس في بناء الوطن والوصول به إلى آفاق التنافسية العالمية".



وتابع: "امتدادًا لهذه الرؤية الطموحة، وإيمانًا بمحورية التعليم؛ أصبحت إدارة التعليم في حراك مستمر ولن تتوقف في سبيل إيجاد منظومة تعليمية راقية وإبداعية ينعم فيها أبناؤنا الطلاب وبناتنا الطالبات بتعليم نوعي وبيئة تعليمية جاذبة، كما ينعمون فيها بالقيم الإيجابية الأصيلة والحصانة من المهددات أمنيًّا وفكريًّا واجتماعيًّا وصحيًّا؛ ليكونوا بناةً لغدٍ مشرق ويقفوا صفًّا واحدًا إلى جانب قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- في ردع كل حاقد وحسود يريد المساس بعقيدتنا ووحدتنا وأمننا".



واختتم: "وفي إطار البرامج النوعية التي قدمت للطلاب والطالبات خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول؛ نجحت أندية الأحياء في استقطاب أكثر من ٣٠ ألف طالب وطالبة على مدى أسبوعين، قدم لهم مهرجان مملكة السلام ومهرجان مهن المستقبل؛ حيث جاءت ركيزتهما على التدريب على مجمل المهن مثل البرمجة والروبوت والذكاء الاصطناعي، إلى جانب ورش التدريب على التصوير الاحترافي وتفعيل النشاط الرياضي والثقافي والاجتماعي والتطوعي".