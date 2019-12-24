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سحب ماطرة بـ 3 مناطق .. "المسند": أجواء مستقرة وتراجع "الباردة" تدريجياً

أكّد على رياح جنوبية نشطة في الشمال فيما فصلت "الأرصاد" بالغبار والضباب

أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن الكتلة الهوائية الباردة الجافة تتراجع تدريجياً.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "الاستقرار الجوي العام مستمر في معظم المناطق، والكتلة الهوائية الباردة الجافة تتراجع تدريجياً، ومتوقع تشكل سحب ممطرة على أجزاءٍ محدودة من مناطق #مكة #عسير #الباحة".

وأضاف: "رياح جنوبية نشطة في الشمال والشمال الغربي وشمال الوسطى".

وتوقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، وكذلك على مناطق: تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية.

وأشارت إلى تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق: جازان، عسير، والباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة، كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الشمالية من ساحل البحر الأحمر، وكذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

حالة الطقس الأرصاد الاستقرار الجوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سحب ماطرة بـ 3 مناطق .. "المسند": أجواء مستقرة وتراجع "الباردة" تدريجياً
سبق

أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن الكتلة الهوائية الباردة الجافة تتراجع تدريجياً.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "الاستقرار الجوي العام مستمر في معظم المناطق، والكتلة الهوائية الباردة الجافة تتراجع تدريجياً، ومتوقع تشكل سحب ممطرة على أجزاءٍ محدودة من مناطق #مكة #عسير #الباحة".

وأضاف: "رياح جنوبية نشطة في الشمال والشمال الغربي وشمال الوسطى".

وتوقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، وكذلك على مناطق: تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية.

وأشارت إلى تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق: جازان، عسير، والباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة، كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الشمالية من ساحل البحر الأحمر، وكذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

24 ديسمبر 2019 - 27 ربيع الآخر 1441
08:50 AM

سحب ماطرة بـ 3 مناطق .. "المسند": أجواء مستقرة وتراجع "الباردة" تدريجياً

أكّد على رياح جنوبية نشطة في الشمال فيما فصلت "الأرصاد" بالغبار والضباب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن الكتلة الهوائية الباردة الجافة تتراجع تدريجياً.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "الاستقرار الجوي العام مستمر في معظم المناطق، والكتلة الهوائية الباردة الجافة تتراجع تدريجياً، ومتوقع تشكل سحب ممطرة على أجزاءٍ محدودة من مناطق #مكة #عسير #الباحة".

وأضاف: "رياح جنوبية نشطة في الشمال والشمال الغربي وشمال الوسطى".

وتوقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، وكذلك على مناطق: تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية.

وأشارت إلى تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق: جازان، عسير، والباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة، كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الشمالية من ساحل البحر الأحمر، وكذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

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