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"أردوغان" يستشيط غضباً: الأكراد ما زالوا قرب حدودنا

أشار إلى أن واشنطن تنظم دوريات معهم

استشاط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غضباً، اليوم الثلاثاء، من عدم انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية من بعض المناطق على الحدود التركية مع سوريا.

ونقلت "رويترز" عن "أردوغان" قوله في البرلمان: "لم يتم تطهير شمال سوريا من المسلحين الأكراد، ولم يتم إخراجهم من تل رفعت أو منبج".

وذكر أن الوحدات الكردية ما زالت أيضاً موجودة شرقي رأس العين التي استهدفتها تركيا في عمليتها الأخيرة، مشيراً إلى أن تركيا ستلتزم باتفاقاتها طالما أوفت الولايات المتحدة وروسيا بوعودهما.

وأشار "أردوغان" إلى أن القوات الأمريكية ما زالت تنظم دوريات مشتركة مع الأكراد في شمال سوريا.

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"أردوغان" يستشيط غضباً: الأكراد ما زالوا قرب حدودنا
سبق

استشاط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غضباً، اليوم الثلاثاء، من عدم انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية من بعض المناطق على الحدود التركية مع سوريا.

ونقلت "رويترز" عن "أردوغان" قوله في البرلمان: "لم يتم تطهير شمال سوريا من المسلحين الأكراد، ولم يتم إخراجهم من تل رفعت أو منبج".

وذكر أن الوحدات الكردية ما زالت أيضاً موجودة شرقي رأس العين التي استهدفتها تركيا في عمليتها الأخيرة، مشيراً إلى أن تركيا ستلتزم باتفاقاتها طالما أوفت الولايات المتحدة وروسيا بوعودهما.

وأشار "أردوغان" إلى أن القوات الأمريكية ما زالت تنظم دوريات مشتركة مع الأكراد في شمال سوريا.

05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441
07:14 PM

"أردوغان" يستشيط غضباً: الأكراد ما زالوا قرب حدودنا

أشار إلى أن واشنطن تنظم دوريات معهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استشاط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غضباً، اليوم الثلاثاء، من عدم انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية من بعض المناطق على الحدود التركية مع سوريا.

ونقلت "رويترز" عن "أردوغان" قوله في البرلمان: "لم يتم تطهير شمال سوريا من المسلحين الأكراد، ولم يتم إخراجهم من تل رفعت أو منبج".

وذكر أن الوحدات الكردية ما زالت أيضاً موجودة شرقي رأس العين التي استهدفتها تركيا في عمليتها الأخيرة، مشيراً إلى أن تركيا ستلتزم باتفاقاتها طالما أوفت الولايات المتحدة وروسيا بوعودهما.

وأشار "أردوغان" إلى أن القوات الأمريكية ما زالت تنظم دوريات مشتركة مع الأكراد في شمال سوريا.

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