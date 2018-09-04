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عبر وسم #للملك_سلمان_سمعا_وطاعه .. السعوديون: لإشارتكم مستنفرون

جدَّدوا ولاءهم ومبايعتهم.. وأكدوا عزمهم على استكمال نهضة الوطن

تسابق المواطنون السعوديون إلى التعبير عن مشاعرهم الصادقة تجاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمختلف معاني الحب والاعتزاز والدعوات الخالصة، وذلك عبر وسم #للملك_سلمان_سمع_وطاعة، الذي احتل مرتبة متقدمة في موقع "تويتر" أمس الاثنين بعد احتشاده بآلاف التغريدات.

واستعرض المغردون خلال الوسم إنجازات الملك سلمان، لافتين إلى أنه أوقف المد الإيراني، وتصدى للتنظيمات الإرهابية، ورسخ رسالة الاعتدال، وعمق وحدة الأمتين العربية والإسلامية. وجددوا ولاءهم ومبايعتهم لخادم الحرمين على السمع والطاعة.

وأكد الكاتب الصحفي سلمان الدوسري أن الملك سلمان بن عبدالعزيز "أوقف التمدد الفارسي، وفضح مخططات الغدر والتآمر، ورفع رؤوسنا بين الأمم، وأضاف هيبة لهيبة السعودي، ورسالته الاعتدال، وشعاره الوطن للجميع". مخاطبًا خادم الحرمين بالقول: "أنت الذي تأمر وشعبك قدها".

وخاطب المواطن أحمد الخميسي خادم الحرمين قائلاً: "أدام الله عزكم، ومتعكم بالصحة والعافية وطول العمر، فأنتم ملوكنا وحكامنا، ولكم بيعة في أعناقنا، ولن نحيد عنها، تربينا وتشربنا حبكم وطاعتكم، فسيروا ونحن معكم ورهن إشارتكم في مسيرة الطموح والآمال، ورؤية وطن 2030".

أما دينا الحسين فعددت مواقف خادم الحرمين مؤكدة أن "الملك سلمان رجل الحزم والعزم، وصاحب المواقف والقرارات الشجاعة، ورجل الإنجازات الذي سعى بكل ما يملك للحفاظ على الإسلام والعروبة ووحدة الأمتين العربية والإسلامية". مضيفة: "نقول بصوت واحد سير وكلنا وراءك".

ونيابة عن أشقائه المواطنين جدد المواطن سلطان جليل الفريدي الولاء والبيعة لقائد مسيرتنا الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومبايعته على السمع والطاعة.

وأفرد المواطن وليد بن مبيريك تغريدته لاستعراض إنجازات الملك سلمان موضحًا أنه - حفظه الله - "حطم أحلام ومخططات الفرس، وحجّم الدول الإرهابية وحاصرها، وأنقذ العالم من إرهابها، وتقدم بالسعودية في جميع المجالات". مضيفًا: "لا تأخذه في الحق لومة لائم".

وأشار المواطن الذي يسمي حسابه "داوود" إلى أنه "بأمر الله وحكمته، ثم حزم الملك سلمان، توقَّف المد الإيراني والعبث القطري في المنطقة، وأصبحت الأنظمة الطائشة تضرب لنا ألف حساب بعد أن كانوا يكيدون لأمننا ليلاً ونهار". مؤكدًا أن السعوديين ماضون في عزم لتطوير وطنهم، وحفظ أمنه، وتحقيق رؤيته المستقبلية.

وغرد المواطن ماجد الحمود داعيًا الله ومبتهلاً: "اللهم احفظ خادم الحرمين الملك سلمان، واحفظ السعودية وشعبها من كل من أراد بهم سوءًا أو شرًّا". مؤكدًا أن الشعب السعودي متمسك بدينه ووطنه.

وأكد المواطن ثامر السالمي أن "جميع الشعب السعودي ذكورًا وإناثًا يقولون: سمعًا وطاعة لملكنا حفظه الله". مبتهلاً: "اللهم أعزه، وكن له عونًا وظهيرًا".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عبر وسم #للملك_سلمان_سمعا_وطاعه .. السعوديون: لإشارتكم مستنفرون
سبق

تسابق المواطنون السعوديون إلى التعبير عن مشاعرهم الصادقة تجاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمختلف معاني الحب والاعتزاز والدعوات الخالصة، وذلك عبر وسم #للملك_سلمان_سمع_وطاعة، الذي احتل مرتبة متقدمة في موقع "تويتر" أمس الاثنين بعد احتشاده بآلاف التغريدات.

واستعرض المغردون خلال الوسم إنجازات الملك سلمان، لافتين إلى أنه أوقف المد الإيراني، وتصدى للتنظيمات الإرهابية، ورسخ رسالة الاعتدال، وعمق وحدة الأمتين العربية والإسلامية. وجددوا ولاءهم ومبايعتهم لخادم الحرمين على السمع والطاعة.

وأكد الكاتب الصحفي سلمان الدوسري أن الملك سلمان بن عبدالعزيز "أوقف التمدد الفارسي، وفضح مخططات الغدر والتآمر، ورفع رؤوسنا بين الأمم، وأضاف هيبة لهيبة السعودي، ورسالته الاعتدال، وشعاره الوطن للجميع". مخاطبًا خادم الحرمين بالقول: "أنت الذي تأمر وشعبك قدها".

وخاطب المواطن أحمد الخميسي خادم الحرمين قائلاً: "أدام الله عزكم، ومتعكم بالصحة والعافية وطول العمر، فأنتم ملوكنا وحكامنا، ولكم بيعة في أعناقنا، ولن نحيد عنها، تربينا وتشربنا حبكم وطاعتكم، فسيروا ونحن معكم ورهن إشارتكم في مسيرة الطموح والآمال، ورؤية وطن 2030".

أما دينا الحسين فعددت مواقف خادم الحرمين مؤكدة أن "الملك سلمان رجل الحزم والعزم، وصاحب المواقف والقرارات الشجاعة، ورجل الإنجازات الذي سعى بكل ما يملك للحفاظ على الإسلام والعروبة ووحدة الأمتين العربية والإسلامية". مضيفة: "نقول بصوت واحد سير وكلنا وراءك".

ونيابة عن أشقائه المواطنين جدد المواطن سلطان جليل الفريدي الولاء والبيعة لقائد مسيرتنا الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومبايعته على السمع والطاعة.

وأفرد المواطن وليد بن مبيريك تغريدته لاستعراض إنجازات الملك سلمان موضحًا أنه - حفظه الله - "حطم أحلام ومخططات الفرس، وحجّم الدول الإرهابية وحاصرها، وأنقذ العالم من إرهابها، وتقدم بالسعودية في جميع المجالات". مضيفًا: "لا تأخذه في الحق لومة لائم".

وأشار المواطن الذي يسمي حسابه "داوود" إلى أنه "بأمر الله وحكمته، ثم حزم الملك سلمان، توقَّف المد الإيراني والعبث القطري في المنطقة، وأصبحت الأنظمة الطائشة تضرب لنا ألف حساب بعد أن كانوا يكيدون لأمننا ليلاً ونهار". مؤكدًا أن السعوديين ماضون في عزم لتطوير وطنهم، وحفظ أمنه، وتحقيق رؤيته المستقبلية.

وغرد المواطن ماجد الحمود داعيًا الله ومبتهلاً: "اللهم احفظ خادم الحرمين الملك سلمان، واحفظ السعودية وشعبها من كل من أراد بهم سوءًا أو شرًّا". مؤكدًا أن الشعب السعودي متمسك بدينه ووطنه.

وأكد المواطن ثامر السالمي أن "جميع الشعب السعودي ذكورًا وإناثًا يقولون: سمعًا وطاعة لملكنا حفظه الله". مبتهلاً: "اللهم أعزه، وكن له عونًا وظهيرًا".

04 سبتمبر 2018 - 24 ذو الحجة 1439
01:14 AM
اخر تعديل
05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
02:02 PM

عبر وسم #للملك_سلمان_سمعا_وطاعه .. السعوديون: لإشارتكم مستنفرون

جدَّدوا ولاءهم ومبايعتهم.. وأكدوا عزمهم على استكمال نهضة الوطن

A A A
محمد صبح - الرياض
15
20,430

تسابق المواطنون السعوديون إلى التعبير عن مشاعرهم الصادقة تجاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمختلف معاني الحب والاعتزاز والدعوات الخالصة، وذلك عبر وسم #للملك_سلمان_سمع_وطاعة، الذي احتل مرتبة متقدمة في موقع "تويتر" أمس الاثنين بعد احتشاده بآلاف التغريدات.

واستعرض المغردون خلال الوسم إنجازات الملك سلمان، لافتين إلى أنه أوقف المد الإيراني، وتصدى للتنظيمات الإرهابية، ورسخ رسالة الاعتدال، وعمق وحدة الأمتين العربية والإسلامية. وجددوا ولاءهم ومبايعتهم لخادم الحرمين على السمع والطاعة.

وأكد الكاتب الصحفي سلمان الدوسري أن الملك سلمان بن عبدالعزيز "أوقف التمدد الفارسي، وفضح مخططات الغدر والتآمر، ورفع رؤوسنا بين الأمم، وأضاف هيبة لهيبة السعودي، ورسالته الاعتدال، وشعاره الوطن للجميع". مخاطبًا خادم الحرمين بالقول: "أنت الذي تأمر وشعبك قدها".

وخاطب المواطن أحمد الخميسي خادم الحرمين قائلاً: "أدام الله عزكم، ومتعكم بالصحة والعافية وطول العمر، فأنتم ملوكنا وحكامنا، ولكم بيعة في أعناقنا، ولن نحيد عنها، تربينا وتشربنا حبكم وطاعتكم، فسيروا ونحن معكم ورهن إشارتكم في مسيرة الطموح والآمال، ورؤية وطن 2030".

أما دينا الحسين فعددت مواقف خادم الحرمين مؤكدة أن "الملك سلمان رجل الحزم والعزم، وصاحب المواقف والقرارات الشجاعة، ورجل الإنجازات الذي سعى بكل ما يملك للحفاظ على الإسلام والعروبة ووحدة الأمتين العربية والإسلامية". مضيفة: "نقول بصوت واحد سير وكلنا وراءك".

ونيابة عن أشقائه المواطنين جدد المواطن سلطان جليل الفريدي الولاء والبيعة لقائد مسيرتنا الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومبايعته على السمع والطاعة.

وأفرد المواطن وليد بن مبيريك تغريدته لاستعراض إنجازات الملك سلمان موضحًا أنه - حفظه الله - "حطم أحلام ومخططات الفرس، وحجّم الدول الإرهابية وحاصرها، وأنقذ العالم من إرهابها، وتقدم بالسعودية في جميع المجالات". مضيفًا: "لا تأخذه في الحق لومة لائم".

وأشار المواطن الذي يسمي حسابه "داوود" إلى أنه "بأمر الله وحكمته، ثم حزم الملك سلمان، توقَّف المد الإيراني والعبث القطري في المنطقة، وأصبحت الأنظمة الطائشة تضرب لنا ألف حساب بعد أن كانوا يكيدون لأمننا ليلاً ونهار". مؤكدًا أن السعوديين ماضون في عزم لتطوير وطنهم، وحفظ أمنه، وتحقيق رؤيته المستقبلية.

وغرد المواطن ماجد الحمود داعيًا الله ومبتهلاً: "اللهم احفظ خادم الحرمين الملك سلمان، واحفظ السعودية وشعبها من كل من أراد بهم سوءًا أو شرًّا". مؤكدًا أن الشعب السعودي متمسك بدينه ووطنه.

وأكد المواطن ثامر السالمي أن "جميع الشعب السعودي ذكورًا وإناثًا يقولون: سمعًا وطاعة لملكنا حفظه الله". مبتهلاً: "اللهم أعزه، وكن له عونًا وظهيرًا".

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