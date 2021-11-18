النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جدال زوجة مع زوجها في السيارة ينتهي بموتها بطريقة مروعة

لم يُعرف "سبب الجدال"

لَقِيَت امرأة حتفَها بطريقة مروعة على طريق تكساس السريع في حادث بدأ بجدال زوجي؛ وفق ما ذكرته الشرطة الأمريكية.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: إن أصل الحادث بدأ حين تجادلت المرأة مع زوجها، الذي كان يرافقها، قبل أن تقرر القفز من السيارة.

وأوضح المصدر أن الحادثة وقعت في وقت مبكر من صباح السبت؛ وذلك على الطريق السريع القريب من هيوستن.

قفزت من سيارة ودهستها أخرى

ويُعتقد أن المرأة كانت تحت تأثير الخمر؛ مما جعلها تُقرر القفز من السيارة، التي كانت تسير بسرعة كبيرة، ومباشرة بعد سقوطها على الأرض، اصطدمت بمركبة أخرى، لتلقى حتفها دهسًا في الحال.

وقال الرقيب ديفيد روز من شرطة هيوستن "إنها مأساة مؤسفة.. عليك فقط أن تكون مستعدًا للتوقف المفاجئ على الطريق السريع، أنت لا تعرف أبدًا ما الذي سيحدث".

وذكر أنه تم إغلاق حركة السير في المنطقة لعدة ساعات بعد "الحادث المميت".

ولم يُعرف بعدُ "سبب الجدال" الذي حدث بين الزوجين، وأدى إلى مصرع المرأة.

تكساس حادث جدال

الرئيسية/ محطات

اعلان
جدال زوجة مع زوجها في السيارة ينتهي بموتها بطريقة مروعة
سبق

لَقِيَت امرأة حتفَها بطريقة مروعة على طريق تكساس السريع في حادث بدأ بجدال زوجي؛ وفق ما ذكرته الشرطة الأمريكية.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: إن أصل الحادث بدأ حين تجادلت المرأة مع زوجها، الذي كان يرافقها، قبل أن تقرر القفز من السيارة.

وأوضح المصدر أن الحادثة وقعت في وقت مبكر من صباح السبت؛ وذلك على الطريق السريع القريب من هيوستن.

قفزت من سيارة ودهستها أخرى

ويُعتقد أن المرأة كانت تحت تأثير الخمر؛ مما جعلها تُقرر القفز من السيارة، التي كانت تسير بسرعة كبيرة، ومباشرة بعد سقوطها على الأرض، اصطدمت بمركبة أخرى، لتلقى حتفها دهسًا في الحال.

وقال الرقيب ديفيد روز من شرطة هيوستن "إنها مأساة مؤسفة.. عليك فقط أن تكون مستعدًا للتوقف المفاجئ على الطريق السريع، أنت لا تعرف أبدًا ما الذي سيحدث".

وذكر أنه تم إغلاق حركة السير في المنطقة لعدة ساعات بعد "الحادث المميت".

ولم يُعرف بعدُ "سبب الجدال" الذي حدث بين الزوجين، وأدى إلى مصرع المرأة.

18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441
09:21 AM

جدال زوجة مع زوجها في السيارة ينتهي بموتها بطريقة مروعة

لم يُعرف "سبب الجدال"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
4,063

لَقِيَت امرأة حتفَها بطريقة مروعة على طريق تكساس السريع في حادث بدأ بجدال زوجي؛ وفق ما ذكرته الشرطة الأمريكية.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: إن أصل الحادث بدأ حين تجادلت المرأة مع زوجها، الذي كان يرافقها، قبل أن تقرر القفز من السيارة.

وأوضح المصدر أن الحادثة وقعت في وقت مبكر من صباح السبت؛ وذلك على الطريق السريع القريب من هيوستن.

قفزت من سيارة ودهستها أخرى

ويُعتقد أن المرأة كانت تحت تأثير الخمر؛ مما جعلها تُقرر القفز من السيارة، التي كانت تسير بسرعة كبيرة، ومباشرة بعد سقوطها على الأرض، اصطدمت بمركبة أخرى، لتلقى حتفها دهسًا في الحال.

وقال الرقيب ديفيد روز من شرطة هيوستن "إنها مأساة مؤسفة.. عليك فقط أن تكون مستعدًا للتوقف المفاجئ على الطريق السريع، أنت لا تعرف أبدًا ما الذي سيحدث".

وذكر أنه تم إغلاق حركة السير في المنطقة لعدة ساعات بعد "الحادث المميت".

ولم يُعرف بعدُ "سبب الجدال" الذي حدث بين الزوجين، وأدى إلى مصرع المرأة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,582
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,379
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,755
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,051

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة