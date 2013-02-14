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بالصور.. ضبط حوش لتخزين الخضار والأطعمة الفاسدة بالطائف

من خلال جولة مكثفة للأمانة.. وتم إغلاق مسلخين غير نظاميين

تمكنت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "بلدية السيل الكبير الفرعية" من ضبط حوش اتُخذ لتخزين الخضار، وإعداد الأطعمة الفاسدة.

جاء ذلك خلال جولة نفذتها البلدية على عدد من المطاعم والمحلات الصحية الواقعة داخل النطاق، حيث لوحظَ من خلال تواجد المراقبين داخل مطعم وجود حوش جانبي لتخزين الخضار، كذلك يتم فيه تجهيز الأطعمة وإعدادها في اليوم الذي يسبق بيعها.

فيما عثرت الفرق الميدانية على أدوات تقطيع تظهر عليها علامات الصدأ، وجرى على الفور إغلاق المطعم، كذلك تم إغلاق عدد 2 مسلخ غير نظامي، يمارسان الذبح، ويفتقران للاشتراطات الصحية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. ضبط حوش لتخزين الخضار والأطعمة الفاسدة بالطائف
سبق

تمكنت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "بلدية السيل الكبير الفرعية" من ضبط حوش اتُخذ لتخزين الخضار، وإعداد الأطعمة الفاسدة.

جاء ذلك خلال جولة نفذتها البلدية على عدد من المطاعم والمحلات الصحية الواقعة داخل النطاق، حيث لوحظَ من خلال تواجد المراقبين داخل مطعم وجود حوش جانبي لتخزين الخضار، كذلك يتم فيه تجهيز الأطعمة وإعدادها في اليوم الذي يسبق بيعها.

فيما عثرت الفرق الميدانية على أدوات تقطيع تظهر عليها علامات الصدأ، وجرى على الفور إغلاق المطعم، كذلك تم إغلاق عدد 2 مسلخ غير نظامي، يمارسان الذبح، ويفتقران للاشتراطات الصحية.

14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
04:04 PM

بالصور.. ضبط حوش لتخزين الخضار والأطعمة الفاسدة بالطائف

من خلال جولة مكثفة للأمانة.. وتم إغلاق مسلخين غير نظاميين

A A A
فهد العتيبي - الطائف
5
4,781

تمكنت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "بلدية السيل الكبير الفرعية" من ضبط حوش اتُخذ لتخزين الخضار، وإعداد الأطعمة الفاسدة.

جاء ذلك خلال جولة نفذتها البلدية على عدد من المطاعم والمحلات الصحية الواقعة داخل النطاق، حيث لوحظَ من خلال تواجد المراقبين داخل مطعم وجود حوش جانبي لتخزين الخضار، كذلك يتم فيه تجهيز الأطعمة وإعدادها في اليوم الذي يسبق بيعها.

فيما عثرت الفرق الميدانية على أدوات تقطيع تظهر عليها علامات الصدأ، وجرى على الفور إغلاق المطعم، كذلك تم إغلاق عدد 2 مسلخ غير نظامي، يمارسان الذبح، ويفتقران للاشتراطات الصحية.

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