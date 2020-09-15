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أهالي "نغر وصدر رنية": الدراسة عن بُعد.. وبرج الاتصالات الوحيد لا يعمل

تقدّموا بشكواهم لـ"سبق" وطالبوا بتشغيله ومحاسبة المتسبب في تأخيره

ناشد عدد من أهالي قرية النغر والصدر الواقعة غرب محافظة رنية بتشغيل برج الاتصالات الوحيد بقريتهم تزامنًا مع ظروف التعليم عن بُعد وحاجة أبنائهم له.

وقال الأهالي في شكواهم التي تقدّموا بها لـ"سبق" ودوّنوها بأسماء ١٠ من أهالي القرية: نعاني من ضعف شبكات الاتصالات والإنترنت بشكل كبير جدًا، وتزداد الحاجة له هذه الأيام مع ظروف التحوّل للتعليم عن بُعد واعتمادها الكبير على هذه الخدمات، وكذلك مواعيد المستشفيات وكافة القطاعات الحكومية التي تطبّق التحوّل الإلكتروني عبر منصاتها.

وأضافوا: لدينا برج شبكة وحيد وجاهز للانطلاقة ولكن لم يتم تشغيله منذ أشهر رغم تواصلنا معهم ورفعنا خطابات عبر مركز المحافظة لإنهاء هذه المعاناة، ومن بينها هذه الأرقام للمعاملات (1-1271352174438)، و(1-1271311361603)، وكلها تُوضّح معاناة الأهالي.

وختم الأهالي شكواهم لـ"سبق": نناشد مسؤولي الاتصالات بإلزام القائم على برج قرية النغر والصدر بتشغيله ومحاسبة المتسبّب في تعطل المصالح طوال الفترة الماضية رغم جاهزيته.

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أهالي "نغر وصدر رنية": الدراسة عن بُعد.. وبرج الاتصالات الوحيد لا يعمل
سبق

ناشد عدد من أهالي قرية النغر والصدر الواقعة غرب محافظة رنية بتشغيل برج الاتصالات الوحيد بقريتهم تزامنًا مع ظروف التعليم عن بُعد وحاجة أبنائهم له.

وقال الأهالي في شكواهم التي تقدّموا بها لـ"سبق" ودوّنوها بأسماء ١٠ من أهالي القرية: نعاني من ضعف شبكات الاتصالات والإنترنت بشكل كبير جدًا، وتزداد الحاجة له هذه الأيام مع ظروف التحوّل للتعليم عن بُعد واعتمادها الكبير على هذه الخدمات، وكذلك مواعيد المستشفيات وكافة القطاعات الحكومية التي تطبّق التحوّل الإلكتروني عبر منصاتها.

وأضافوا: لدينا برج شبكة وحيد وجاهز للانطلاقة ولكن لم يتم تشغيله منذ أشهر رغم تواصلنا معهم ورفعنا خطابات عبر مركز المحافظة لإنهاء هذه المعاناة، ومن بينها هذه الأرقام للمعاملات (1-1271352174438)، و(1-1271311361603)، وكلها تُوضّح معاناة الأهالي.

وختم الأهالي شكواهم لـ"سبق": نناشد مسؤولي الاتصالات بإلزام القائم على برج قرية النغر والصدر بتشغيله ومحاسبة المتسبّب في تعطل المصالح طوال الفترة الماضية رغم جاهزيته.

15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442
04:32 PM

أهالي "نغر وصدر رنية": الدراسة عن بُعد.. وبرج الاتصالات الوحيد لا يعمل

تقدّموا بشكواهم لـ"سبق" وطالبوا بتشغيله ومحاسبة المتسبب في تأخيره

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عمر السبيعي - رنية
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ناشد عدد من أهالي قرية النغر والصدر الواقعة غرب محافظة رنية بتشغيل برج الاتصالات الوحيد بقريتهم تزامنًا مع ظروف التعليم عن بُعد وحاجة أبنائهم له.

وقال الأهالي في شكواهم التي تقدّموا بها لـ"سبق" ودوّنوها بأسماء ١٠ من أهالي القرية: نعاني من ضعف شبكات الاتصالات والإنترنت بشكل كبير جدًا، وتزداد الحاجة له هذه الأيام مع ظروف التحوّل للتعليم عن بُعد واعتمادها الكبير على هذه الخدمات، وكذلك مواعيد المستشفيات وكافة القطاعات الحكومية التي تطبّق التحوّل الإلكتروني عبر منصاتها.

وأضافوا: لدينا برج شبكة وحيد وجاهز للانطلاقة ولكن لم يتم تشغيله منذ أشهر رغم تواصلنا معهم ورفعنا خطابات عبر مركز المحافظة لإنهاء هذه المعاناة، ومن بينها هذه الأرقام للمعاملات (1-1271352174438)، و(1-1271311361603)، وكلها تُوضّح معاناة الأهالي.

وختم الأهالي شكواهم لـ"سبق": نناشد مسؤولي الاتصالات بإلزام القائم على برج قرية النغر والصدر بتشغيله ومحاسبة المتسبّب في تعطل المصالح طوال الفترة الماضية رغم جاهزيته.

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