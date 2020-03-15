هيئة تطوير مكة تعلن عن إمكانية الاستفادة من خدماتها دون الحاجة لزيارة مقرها
تجيب على جميع الاستفسارات عبر البريد الإلكتروني وذلك احترازياً لمواجهة كورونا
أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة عن إمكانية الاستفادة من الخدمات الإلكترونية دون الحاجة لزيارة مقر الهيئة عبر بوابتنا الإلكترونية: mrda.gov.sa وذلك احترازياً ووقائياً لمواجهة انتشار فايروس كورونا.
وأضافت هيئة تطوير مكة بالإجابة على جميع استفساراتكم عبر البريد الإلكتروني:
media-center@mrda.gov.sa
مكة المكرمة
هيئة تطوير مكة
الخدمات الإلكترونية
فيروس كورونا الجديد
هيئة تطوير مكة تعلن عن إمكانية الاستفادة من خدماتها دون الحاجة لزيارة مقرها
هادي العصيمي
سبق
2020-03-15
أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة عن إمكانية الاستفادة من الخدمات الإلكترونية دون الحاجة لزيارة مقر الهيئة عبر بوابتنا الإلكترونية: mrda.gov.sa وذلك احترازياً ووقائياً لمواجهة انتشار فايروس كورونا.
وأضافت هيئة تطوير مكة بالإجابة على جميع استفساراتكم عبر البريد الإلكتروني:
media-center@mrda.gov.sa
15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
10:02 PM
اخر تعديل
15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
10:28 PM
هيئة تطوير مكة تعلن عن إمكانية الاستفادة من خدماتها دون الحاجة لزيارة مقرها
تجيب على جميع الاستفسارات عبر البريد الإلكتروني وذلك احترازياً لمواجهة كورونا
أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة عن إمكانية الاستفادة من الخدمات الإلكترونية دون الحاجة لزيارة مقر الهيئة عبر بوابتنا الإلكترونية: mrda.gov.sa وذلك احترازياً ووقائياً لمواجهة انتشار فايروس كورونا.
وأضافت هيئة تطوير مكة بالإجابة على جميع استفساراتكم عبر البريد الإلكتروني:
media-center@mrda.gov.sa