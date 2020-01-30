النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصندوق الصناعي" يوقّع اتفاقية تعاون مع "منشآت"

لدعم المشاريع الصناعية للشركات الصغيرة والمتوسطة

وقّع صندوق التنمية الصناعية السعودي أمس، اتفاقية تعاون مشتركة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، لدعم المشاريع الصناعية واللوجستية للشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة.

ووقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للصندوق الصناعي الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد.

جاء ذلك على هامش ملتقى "بيبان الرياض" الذي يستمر أربعة أيام لتقديم فرص استثمارية جديدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتهدف الاتفاقية المُوقّعة بين الصندوق الصناعي و"منشآت"، إلى دعم المشاريع الصناعية واللوجستية للشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة؛ من خلال التعاون في الجهود المبذولة في مجالات التعليم والمعرفة من خلال تقديم ورش العمل وبرامج الدعم.

وتدعم الاتفاقيةُ مشاركةَ الصندوق الصناعي في برنامج "نمو السعودية" التابع لـ"منشآت" من خلال منتج "تحفيز نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة الواعدة"، الذي يقدّمه الصندوق ضمن برنامج "آفاق" لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ من خلال حزمة من الخدمات الاستشارية والحوافز التشجيعية لتمكين رواد الأعمال.

وتشمل الاتفاقية مشاركة "منشآت" في تقديم ورش عمل برنامج "كيف تبدأ مشروعك الصناعي؟" الذي ينظّمه الصندوق الصناعي، ويتضمن البرنامج سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية الموجهة لشباب وفتيات الأعمال المهتمين بتطوير أفكارهم الاستثمارية.

يُذكر أن الصندوق الصناعي أطلق برنامج "كيف تبدأ مشروعك الصناعي؟" في عام 2018، وأقام البرنامج في 17 مدينة حول المملكة، فاق عدد حضورها 1700 متدرب ومتدربة من رواد وشباب الأعمال.

صندوق التنمية الصناعية الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الصندوق الصناعي" يوقّع اتفاقية تعاون مع "منشآت"
سبق

وقّع صندوق التنمية الصناعية السعودي أمس، اتفاقية تعاون مشتركة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، لدعم المشاريع الصناعية واللوجستية للشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة.

ووقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للصندوق الصناعي الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد.

جاء ذلك على هامش ملتقى "بيبان الرياض" الذي يستمر أربعة أيام لتقديم فرص استثمارية جديدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتهدف الاتفاقية المُوقّعة بين الصندوق الصناعي و"منشآت"، إلى دعم المشاريع الصناعية واللوجستية للشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة؛ من خلال التعاون في الجهود المبذولة في مجالات التعليم والمعرفة من خلال تقديم ورش العمل وبرامج الدعم.

وتدعم الاتفاقيةُ مشاركةَ الصندوق الصناعي في برنامج "نمو السعودية" التابع لـ"منشآت" من خلال منتج "تحفيز نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة الواعدة"، الذي يقدّمه الصندوق ضمن برنامج "آفاق" لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ من خلال حزمة من الخدمات الاستشارية والحوافز التشجيعية لتمكين رواد الأعمال.

وتشمل الاتفاقية مشاركة "منشآت" في تقديم ورش عمل برنامج "كيف تبدأ مشروعك الصناعي؟" الذي ينظّمه الصندوق الصناعي، ويتضمن البرنامج سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية الموجهة لشباب وفتيات الأعمال المهتمين بتطوير أفكارهم الاستثمارية.

يُذكر أن الصندوق الصناعي أطلق برنامج "كيف تبدأ مشروعك الصناعي؟" في عام 2018، وأقام البرنامج في 17 مدينة حول المملكة، فاق عدد حضورها 1700 متدرب ومتدربة من رواد وشباب الأعمال.

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
01:30 PM

"الصندوق الصناعي" يوقّع اتفاقية تعاون مع "منشآت"

لدعم المشاريع الصناعية للشركات الصغيرة والمتوسطة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
351

وقّع صندوق التنمية الصناعية السعودي أمس، اتفاقية تعاون مشتركة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، لدعم المشاريع الصناعية واللوجستية للشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة.

ووقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للصندوق الصناعي الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد.

جاء ذلك على هامش ملتقى "بيبان الرياض" الذي يستمر أربعة أيام لتقديم فرص استثمارية جديدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتهدف الاتفاقية المُوقّعة بين الصندوق الصناعي و"منشآت"، إلى دعم المشاريع الصناعية واللوجستية للشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة؛ من خلال التعاون في الجهود المبذولة في مجالات التعليم والمعرفة من خلال تقديم ورش العمل وبرامج الدعم.

وتدعم الاتفاقيةُ مشاركةَ الصندوق الصناعي في برنامج "نمو السعودية" التابع لـ"منشآت" من خلال منتج "تحفيز نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة الواعدة"، الذي يقدّمه الصندوق ضمن برنامج "آفاق" لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ من خلال حزمة من الخدمات الاستشارية والحوافز التشجيعية لتمكين رواد الأعمال.

وتشمل الاتفاقية مشاركة "منشآت" في تقديم ورش عمل برنامج "كيف تبدأ مشروعك الصناعي؟" الذي ينظّمه الصندوق الصناعي، ويتضمن البرنامج سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية الموجهة لشباب وفتيات الأعمال المهتمين بتطوير أفكارهم الاستثمارية.

يُذكر أن الصندوق الصناعي أطلق برنامج "كيف تبدأ مشروعك الصناعي؟" في عام 2018، وأقام البرنامج في 17 مدينة حول المملكة، فاق عدد حضورها 1700 متدرب ومتدربة من رواد وشباب الأعمال.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
2,231
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
9,114
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,675
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,336

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

صالح مطر الغامدي
قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

عبدالرحمن المرشد
ظنون الثقافة..!!

ظنون الثقافة..!!

ساير المنيعي
خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي
طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي
(ودنا) بخدمة ممتازة..!

(ودنا) بخدمة ممتازة..!

عبدالله بن خميس العمري
"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

سارة عفتان
رحلة الشتاء والصيف

رحلة الشتاء والصيف

بدر الغامدي
هذا هو صاحب السعادة..

هذا هو صاحب السعادة..

عبدالغني الشيخ
الإبل والعالمية!

الإبل والعالمية!

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة