"جوجل" تجهز تطبيقًا يشفر الرسائل الخاصة والمفضلة

لحمايتها من المتطفلين والهاكرز

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "جوجل" الأمريكية تجهز تطبيقًا يمكنه تشفير الرسائل الخاصة والمفضلة، بحيث لا تقع في أيدي المتطفلين والهاكرز.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن "جوجل" تجهز تقنية جديدة تعمل بمثابة تطبيق منفصل عن تطبيق "رسائل جوجل" يمكنها تشفير الرسائل الخاصة والمفضلة.

وسيكون التطبيق الجديد متوافقًا مع نظام تشغيل "أندرويد" على غرار تطبيق "آي ميسدج" الموجود في هواتف "آيفون".

وستطلق "جوجل" على تطبيقها الجديد اسم "آر سي إس"، والذي سيظهر الرسائل ويرتبها المستخدم حسب الأولوية، والرسائل ذات الأولوية القصوى المثبتة بنجمة، يمكنها أن تحمل نظم تشفير أكثر تعقيدًا عن الرسائل ذات الأولوية الأقل.

ولم تعلن جوجل التوقيت الذي تنوي أن تطرح فيه تطبيقها الجديد، الذي تختبره سرًّا منذ فترات طويلة، بحسب المصادر.

