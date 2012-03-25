النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بناء على طلب وزير الصحة.. دمشق تمد لبنان بـ75 طنًّا من الأكسجين

لسد حاجة المستشفيات وغرف التنويم لمرضى كورونا مع تضاؤل المتاح

قالت وسائل إعلام سورية: إن الرئيس السوري بشار الأسد وجّه بتقديم 25 طنًّا من الأكسجين كدفعة أولى إلى لبنان؛ كجزء من 75 طنًّا أبلغت السلطات السورية وزير الصحة اللبناني حمد حسن الذي زار دمشق أمس الأربعاء، بأنها سترسلها إلى لبنان؛ حيث كان المخزون على وشك النفاد.

ووصل وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن إلى مقر وزارة الصحة السورية في دمشق أمس؛ حيث الْتقى بنظيره السوري حسن الغباش.

وأعلن "الغباش" خلال مؤتمر صحافي عقد مع نظيره اللبناني أنه بناء على طلب من حسن، «سيتم تزويد لبنان بـ75 طنًّا من الأكسجين، كل يوم 25 طنًّا لمدة ثلاثة أيام»، بناء على توجيهات من الأسد؛ بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وسيتم تزويد لبنان بالأكسجين «بشكل فوري»؛ على أن يصطحب "حسن" الدفعة الأولى معه أثناء عودته إلى لبنان. وأكد "الغباش" في الوقت ذاته أن ذلك لن يؤثر «على منظومة الأكسجين في سوريا».

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
بناء على طلب وزير الصحة.. دمشق تمد لبنان بـ75 طنًّا من الأكسجين
سبق

قالت وسائل إعلام سورية: إن الرئيس السوري بشار الأسد وجّه بتقديم 25 طنًّا من الأكسجين كدفعة أولى إلى لبنان؛ كجزء من 75 طنًّا أبلغت السلطات السورية وزير الصحة اللبناني حمد حسن الذي زار دمشق أمس الأربعاء، بأنها سترسلها إلى لبنان؛ حيث كان المخزون على وشك النفاد.

ووصل وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن إلى مقر وزارة الصحة السورية في دمشق أمس؛ حيث الْتقى بنظيره السوري حسن الغباش.

وأعلن "الغباش" خلال مؤتمر صحافي عقد مع نظيره اللبناني أنه بناء على طلب من حسن، «سيتم تزويد لبنان بـ75 طنًّا من الأكسجين، كل يوم 25 طنًّا لمدة ثلاثة أيام»، بناء على توجيهات من الأسد؛ بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وسيتم تزويد لبنان بالأكسجين «بشكل فوري»؛ على أن يصطحب "حسن" الدفعة الأولى معه أثناء عودته إلى لبنان. وأكد "الغباش" في الوقت ذاته أن ذلك لن يؤثر «على منظومة الأكسجين في سوريا».

25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442
12:15 PM

بناء على طلب وزير الصحة.. دمشق تمد لبنان بـ75 طنًّا من الأكسجين

لسد حاجة المستشفيات وغرف التنويم لمرضى كورونا مع تضاؤل المتاح

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
1,119

قالت وسائل إعلام سورية: إن الرئيس السوري بشار الأسد وجّه بتقديم 25 طنًّا من الأكسجين كدفعة أولى إلى لبنان؛ كجزء من 75 طنًّا أبلغت السلطات السورية وزير الصحة اللبناني حمد حسن الذي زار دمشق أمس الأربعاء، بأنها سترسلها إلى لبنان؛ حيث كان المخزون على وشك النفاد.

ووصل وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن إلى مقر وزارة الصحة السورية في دمشق أمس؛ حيث الْتقى بنظيره السوري حسن الغباش.

وأعلن "الغباش" خلال مؤتمر صحافي عقد مع نظيره اللبناني أنه بناء على طلب من حسن، «سيتم تزويد لبنان بـ75 طنًّا من الأكسجين، كل يوم 25 طنًّا لمدة ثلاثة أيام»، بناء على توجيهات من الأسد؛ بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وسيتم تزويد لبنان بالأكسجين «بشكل فوري»؛ على أن يصطحب "حسن" الدفعة الأولى معه أثناء عودته إلى لبنان. وأكد "الغباش" في الوقت ذاته أن ذلك لن يؤثر «على منظومة الأكسجين في سوريا».

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,489
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,564
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,539
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,786

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة