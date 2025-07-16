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الاتحاد يؤكّد حفظ حقوق الملكية الفكرية للنادي.. ويتوعّد المستغلين

أكدت إدارة نادي الاتحاد في بيان إعلامي حرصها على حفظ حقوق الملكية الفكرية للعلامات التجارية المسجلة رسميًّا تحت ملكية النادي، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية والقضائية تجاه من يستغلّ شعار النادي وعلامته التجارية دون ترخيص.

وقالت إدارة الاتحاد في البيان الذي بثّته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "انطلاقًا من حرصنا على حفظ حقوق الملكية الفكرية للعلامات التجارية المسجلة رسميًّا تحت ملكية النادي؛ فإننا نوضح للجميع أننا لم نمنح أي ترخيص لأي شركة أو جهة لاستخدام العلامة التجارية للنادي بعد أن كان ممنوحًا لشركة اتحادات ايبان المحدودة ((S-team والتي قرر النادي مؤخرًا سحب الترخيص منها لأسباب قانونية".

وتابعت: كما نوضح للعموم أن النادي يتابع في الفترة الحالية المتاجر الأرضية والإلكترونية التي تستغلّ شعار النادي وعلامته التجارية دون ترخيص؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية تجاههم وحفظ حقوق النادي.

وقد تم مؤخرًا إغلاق أحد المتاجر الإلكترونية؛ وذلك عبر ممثلنا القانوني، وأخذ تعهّد كتابي منه بعدم البيع لمنتجات النادي دون ترخيص من النادي.

وأضافت: كما أنه تم البدء في التواصل مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية ورفع أسماء الحسابات التي تستغلّ حقوق النادي في منصات التواصل الاجتماعي دون إذن كتابي لاتخاذ الإجراءات الرسمية حيالها.

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الاتحاد يؤكّد حفظ حقوق الملكية الفكرية للنادي.. ويتوعّد المستغلين
سبق

أكدت إدارة نادي الاتحاد في بيان إعلامي حرصها على حفظ حقوق الملكية الفكرية للعلامات التجارية المسجلة رسميًّا تحت ملكية النادي، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية والقضائية تجاه من يستغلّ شعار النادي وعلامته التجارية دون ترخيص.

وقالت إدارة الاتحاد في البيان الذي بثّته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "انطلاقًا من حرصنا على حفظ حقوق الملكية الفكرية للعلامات التجارية المسجلة رسميًّا تحت ملكية النادي؛ فإننا نوضح للجميع أننا لم نمنح أي ترخيص لأي شركة أو جهة لاستخدام العلامة التجارية للنادي بعد أن كان ممنوحًا لشركة اتحادات ايبان المحدودة ((S-team والتي قرر النادي مؤخرًا سحب الترخيص منها لأسباب قانونية".

وتابعت: كما نوضح للعموم أن النادي يتابع في الفترة الحالية المتاجر الأرضية والإلكترونية التي تستغلّ شعار النادي وعلامته التجارية دون ترخيص؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية تجاههم وحفظ حقوق النادي.

وقد تم مؤخرًا إغلاق أحد المتاجر الإلكترونية؛ وذلك عبر ممثلنا القانوني، وأخذ تعهّد كتابي منه بعدم البيع لمنتجات النادي دون ترخيص من النادي.

وأضافت: كما أنه تم البدء في التواصل مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية ورفع أسماء الحسابات التي تستغلّ حقوق النادي في منصات التواصل الاجتماعي دون إذن كتابي لاتخاذ الإجراءات الرسمية حيالها.

16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441
08:05 PM

الاتحاد يؤكّد حفظ حقوق الملكية الفكرية للنادي.. ويتوعّد المستغلين

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أكدت إدارة نادي الاتحاد في بيان إعلامي حرصها على حفظ حقوق الملكية الفكرية للعلامات التجارية المسجلة رسميًّا تحت ملكية النادي، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية والقضائية تجاه من يستغلّ شعار النادي وعلامته التجارية دون ترخيص.

وقالت إدارة الاتحاد في البيان الذي بثّته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "انطلاقًا من حرصنا على حفظ حقوق الملكية الفكرية للعلامات التجارية المسجلة رسميًّا تحت ملكية النادي؛ فإننا نوضح للجميع أننا لم نمنح أي ترخيص لأي شركة أو جهة لاستخدام العلامة التجارية للنادي بعد أن كان ممنوحًا لشركة اتحادات ايبان المحدودة ((S-team والتي قرر النادي مؤخرًا سحب الترخيص منها لأسباب قانونية".

وتابعت: كما نوضح للعموم أن النادي يتابع في الفترة الحالية المتاجر الأرضية والإلكترونية التي تستغلّ شعار النادي وعلامته التجارية دون ترخيص؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية تجاههم وحفظ حقوق النادي.

وقد تم مؤخرًا إغلاق أحد المتاجر الإلكترونية؛ وذلك عبر ممثلنا القانوني، وأخذ تعهّد كتابي منه بعدم البيع لمنتجات النادي دون ترخيص من النادي.

وأضافت: كما أنه تم البدء في التواصل مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية ورفع أسماء الحسابات التي تستغلّ حقوق النادي في منصات التواصل الاجتماعي دون إذن كتابي لاتخاذ الإجراءات الرسمية حيالها.

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