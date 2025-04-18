وعن الإصابات قالت وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 1374 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 80868 حالة.

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، تسجيل 73 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 5031 حالة.

جديد كورونا في إيران.. الوفيات فوق الـ 5 آلاف والإصابات 80 ألفاً صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-18 أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، تسجيل 73 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 5031 حالة. وعن الإصابات قالت وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 1374 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 80868 حالة.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441 12:42 PM

جديد كورونا في إيران.. الوفيات فوق الـ 5 آلاف والإصابات 80 ألفاً وزارة الصحة أعلنت اليوم تسجيل 73 وفاة جديدة و1374 إصابة





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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، تسجيل 73 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 5031 حالة.

وعن الإصابات قالت وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 1374 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 80868 حالة.