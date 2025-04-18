جديد كورونا في إيران.. الوفيات فوق الـ 5 آلاف والإصابات 80 ألفاً

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، تسجيل 73 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 5031 حالة.
وعن الإصابات قالت وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 1374 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 80868 حالة.
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، تسجيل 73 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 5031 حالة.
وعن الإصابات قالت وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 1374 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 80868 حالة.فيروس كورونا الجديد
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، تسجيل 73 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 5031 حالة.
وعن الإصابات قالت وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 1374 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 80868 حالة.
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، تسجيل 73 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 5031 حالة.
وعن الإصابات قالت وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 1374 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 80868 حالة.