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لصا الاستراحات في قبضة شرطة القصيم.. أقرّا بجرمهما

تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات بحقهما لإحالتهما للنيابة العامة

ألقت شرطة القصيم القبض على متهمين اثنين تورطا في سرقة استراحات، وقد أقرّا بما نسب إليهما، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة .

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت - بفضل الله - عن ضبط متهمَين - سعوديي الجنسية - (في العقد الثالث والرابع) من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهما بارتكاب جرائم سرقة الاستراحات ، وقد أقرّا بما نسب إليهما، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة .

شرطة القصيم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لصا الاستراحات في قبضة شرطة القصيم.. أقرّا بجرمهما
سبق

ألقت شرطة القصيم القبض على متهمين اثنين تورطا في سرقة استراحات، وقد أقرّا بما نسب إليهما، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة .

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت - بفضل الله - عن ضبط متهمَين - سعوديي الجنسية - (في العقد الثالث والرابع) من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهما بارتكاب جرائم سرقة الاستراحات ، وقد أقرّا بما نسب إليهما، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة .

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
06:50 PM

لصا الاستراحات في قبضة شرطة القصيم.. أقرّا بجرمهما

تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات بحقهما لإحالتهما للنيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
6,047

ألقت شرطة القصيم القبض على متهمين اثنين تورطا في سرقة استراحات، وقد أقرّا بما نسب إليهما، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة .

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت - بفضل الله - عن ضبط متهمَين - سعوديي الجنسية - (في العقد الثالث والرابع) من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهما بارتكاب جرائم سرقة الاستراحات ، وقد أقرّا بما نسب إليهما، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة .

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