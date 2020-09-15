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"الشورى": تشكيل لجنة خاصة لدراسة مقترح مشروع نظام الإعلان والتسويق

طالَبَ "التحلية" بالتنويع في مصادر الطاقة البديلة مثل "النووية والشمسية والرياح"

قرر #مجلس_الشورى اليوم تشكيل لجنة خاصة لدراسة مقترح مشروع نظام الإعلان والتسويق المقدم من عضو المجلس د.عبدالله السفياني؛ استنادًا للمادة (23) من #نظام_مجلس_الشورى؛ وذلك بعد الاستماع إلى تقرير لجنة الثقافة والإعلام، وعدد من المداخلات والآراء المؤيدة لمسودة مشروع النظام خلال الجلسة.

ومن جهة أخرى طالب المجلس المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بدراسة استثمار والاستفادة من الغازات المنبعثة من محطات التحلية، والتوسع في الاستفادة من مكونات مياه الرجيع بإعادة تدويرها، وتطوير الفرص لتحويلها إلى أصول قابلة للتداول؛ بما ينسجم مع متطلبات آلية التنمية النظيفة.

وقال: على المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة التوسع والتنويع في مصادر الطاقة البديلة والمتجددة (مثل الطاقة النووية والشمسية وطاقة الرياح)؛ لضمان تحقيق توازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية، ووضع استراتيجية تفصيلية لتحقيق الاستدامة التشغيلية والاقتصادية لقطاع تحلية المياه المالحة في المملكة.

مجلس الشورى

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"الشورى": تشكيل لجنة خاصة لدراسة مقترح مشروع نظام الإعلان والتسويق
سبق

قرر #مجلس_الشورى اليوم تشكيل لجنة خاصة لدراسة مقترح مشروع نظام الإعلان والتسويق المقدم من عضو المجلس د.عبدالله السفياني؛ استنادًا للمادة (23) من #نظام_مجلس_الشورى؛ وذلك بعد الاستماع إلى تقرير لجنة الثقافة والإعلام، وعدد من المداخلات والآراء المؤيدة لمسودة مشروع النظام خلال الجلسة.

ومن جهة أخرى طالب المجلس المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بدراسة استثمار والاستفادة من الغازات المنبعثة من محطات التحلية، والتوسع في الاستفادة من مكونات مياه الرجيع بإعادة تدويرها، وتطوير الفرص لتحويلها إلى أصول قابلة للتداول؛ بما ينسجم مع متطلبات آلية التنمية النظيفة.

وقال: على المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة التوسع والتنويع في مصادر الطاقة البديلة والمتجددة (مثل الطاقة النووية والشمسية وطاقة الرياح)؛ لضمان تحقيق توازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية، ووضع استراتيجية تفصيلية لتحقيق الاستدامة التشغيلية والاقتصادية لقطاع تحلية المياه المالحة في المملكة.

15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442
01:44 PM

"الشورى": تشكيل لجنة خاصة لدراسة مقترح مشروع نظام الإعلان والتسويق

طالَبَ "التحلية" بالتنويع في مصادر الطاقة البديلة مثل "النووية والشمسية والرياح"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قرر #مجلس_الشورى اليوم تشكيل لجنة خاصة لدراسة مقترح مشروع نظام الإعلان والتسويق المقدم من عضو المجلس د.عبدالله السفياني؛ استنادًا للمادة (23) من #نظام_مجلس_الشورى؛ وذلك بعد الاستماع إلى تقرير لجنة الثقافة والإعلام، وعدد من المداخلات والآراء المؤيدة لمسودة مشروع النظام خلال الجلسة.

ومن جهة أخرى طالب المجلس المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بدراسة استثمار والاستفادة من الغازات المنبعثة من محطات التحلية، والتوسع في الاستفادة من مكونات مياه الرجيع بإعادة تدويرها، وتطوير الفرص لتحويلها إلى أصول قابلة للتداول؛ بما ينسجم مع متطلبات آلية التنمية النظيفة.

وقال: على المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة التوسع والتنويع في مصادر الطاقة البديلة والمتجددة (مثل الطاقة النووية والشمسية وطاقة الرياح)؛ لضمان تحقيق توازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية، ووضع استراتيجية تفصيلية لتحقيق الاستدامة التشغيلية والاقتصادية لقطاع تحلية المياه المالحة في المملكة.

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