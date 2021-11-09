شخص عاري الصدر يهاجم المارة في أوسلو بسكين.. والشرطة النرويجية ترديه قتيلًا

إصابة شرطي بجروح أثناء محاولة اعتقاله

قتلت الشرطة النرويجية شخصاً كان يحمل سكينًا، وهدد عدة أشخاص، اليوم "الثلاثاء" في وسط أوسلو، قبل مهاجمة سيارة شرطة كانت تقوم بدورية في مكان الحادث.

وأوضحت الشرطة في مؤتمر صحفي أن شرطياً أصيب بجروح أثناء محاولته اعتقال المهاجم في حي بيسليت بالعاصمة أوسلو. ولم يتم الكشف عن تفاصيل هوية المهاجم أو دوافعه؛ وفقاً لـ"يورو نيوز".

من ناحيته قال مفتش الشرطة ايجيل يورغن بريكي، للصحفيين: "نحن لا نستبعد أي دوافع لكن لا يوجد شيء في هذه المرحلة يشير إلى أن هذا الهجوم يحمل دوافع إرهابية".

من جانبها ذكرت صحيفة "في جي"، أن الرجل من جنسية روسية في الثلاثينيات من عمره، وقد خضع لحكم الرعاية النفسية في ديسمبر- 2020 بعد طعنه رجلاً في أوسلو في العام 2019.

وأظهرت اللقطات التي نشرها شهود على وسائل التواصل الاجتماعي وبثتها وسائل الإعلام النرويجية المشتبه به عاري الصدر، وهو يحمل سكينًا كبيرًا على الرصيف خارج متجر.

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