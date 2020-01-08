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القصيم .. القبض على مواطن تورَّط في ارتكاب جرائم سرقة وإشهار سلاح

المتحدث: هدّد حياة الآخرين وجرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

أعلنت شرطة القصيم القبض على مواطن تورَّط في ارتكاب جرائم السرقة وإشهار السلاح.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال عن المتورِّطين فيها أسفرت -بفضل الله تعالى- عن القبض على مواطن -في العقد الثالث من العمر-، وذلك بعد توافر الدلائل على تورُّطه في ارتكاب جرائم السرقة، وإشهار السلاح وتهديد حياة الآخرين بمحافظة عنيزة، حيث جرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

شرطة القصيم الجهات الأمنية القصيم

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القصيم .. القبض على مواطن تورَّط في ارتكاب جرائم سرقة وإشهار سلاح
سبق

أعلنت شرطة القصيم القبض على مواطن تورَّط في ارتكاب جرائم السرقة وإشهار السلاح.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال عن المتورِّطين فيها أسفرت -بفضل الله تعالى- عن القبض على مواطن -في العقد الثالث من العمر-، وذلك بعد توافر الدلائل على تورُّطه في ارتكاب جرائم السرقة، وإشهار السلاح وتهديد حياة الآخرين بمحافظة عنيزة، حيث جرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

08 يناير 2020 - 13 جمادى الأول 1441
01:46 PM

القصيم .. القبض على مواطن تورَّط في ارتكاب جرائم سرقة وإشهار سلاح

المتحدث: هدّد حياة الآخرين وجرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القصيم
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1,600

أعلنت شرطة القصيم القبض على مواطن تورَّط في ارتكاب جرائم السرقة وإشهار السلاح.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال عن المتورِّطين فيها أسفرت -بفضل الله تعالى- عن القبض على مواطن -في العقد الثالث من العمر-، وذلك بعد توافر الدلائل على تورُّطه في ارتكاب جرائم السرقة، وإشهار السلاح وتهديد حياة الآخرين بمحافظة عنيزة، حيث جرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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