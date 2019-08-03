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إعلان حالة الطوارئ في ولاية بنسلفانيا الأمريكية بسبب الكبد الوبائي

رصد 154 إصابة بالمرض شديد العدوى

أعلنت دائرة الصحة في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية، اليوم، حالة طوارئ صحية عامة بسبب زيادة حالات الإصابة بمرض "التهاب الكبد الوبائي (أ)".

وأكّدت السلطات الصحية بالمدينة، أنه حتى الآن تم رصد 154 حالة إصابة بالمرض شديد العدوى؛ 85 منها تم كشفها منذ شهر مايو الماضي، حسب آخر الإحصائيات.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العامة بمدينة فيلادلفيا جيمس جارو؛ "على الرغم من عدم وجود سبب محدّد يمكننا تحديده، إلا أن المدينة تعاني مشكلة مخدرات؛ وصفها مفوّض الصحة، بأنها أسوأ وباءٍ منذ أكثر من قرن".

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إعلان حالة الطوارئ في ولاية بنسلفانيا الأمريكية بسبب الكبد الوبائي
سبق

أعلنت دائرة الصحة في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية، اليوم، حالة طوارئ صحية عامة بسبب زيادة حالات الإصابة بمرض "التهاب الكبد الوبائي (أ)".

وأكّدت السلطات الصحية بالمدينة، أنه حتى الآن تم رصد 154 حالة إصابة بالمرض شديد العدوى؛ 85 منها تم كشفها منذ شهر مايو الماضي، حسب آخر الإحصائيات.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العامة بمدينة فيلادلفيا جيمس جارو؛ "على الرغم من عدم وجود سبب محدّد يمكننا تحديده، إلا أن المدينة تعاني مشكلة مخدرات؛ وصفها مفوّض الصحة، بأنها أسوأ وباءٍ منذ أكثر من قرن".

03 أغسطس 2019 - 2 ذو الحجة 1440
10:29 AM

إعلان حالة الطوارئ في ولاية بنسلفانيا الأمريكية بسبب الكبد الوبائي

رصد 154 إصابة بالمرض شديد العدوى

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت دائرة الصحة في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية، اليوم، حالة طوارئ صحية عامة بسبب زيادة حالات الإصابة بمرض "التهاب الكبد الوبائي (أ)".

وأكّدت السلطات الصحية بالمدينة، أنه حتى الآن تم رصد 154 حالة إصابة بالمرض شديد العدوى؛ 85 منها تم كشفها منذ شهر مايو الماضي، حسب آخر الإحصائيات.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العامة بمدينة فيلادلفيا جيمس جارو؛ "على الرغم من عدم وجود سبب محدّد يمكننا تحديده، إلا أن المدينة تعاني مشكلة مخدرات؛ وصفها مفوّض الصحة، بأنها أسوأ وباءٍ منذ أكثر من قرن".

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