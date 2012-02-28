"محمد بن سلمان" يبعث برسائل لمنسوبي "الدفاع".. تعرف على تفاصيلها

رفع مستوى الخدمات الطبية وتطوير معايير الترقيات والمهارات

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، الحرص على تطوير وزارة الدفاع والخدمات المقدمة لمنسوبيها عبر رسائل نصية بعثها الْيَوْمَ لمنسوبي القوات المسلحة ، وذلك عقب موافقة خادم الحرمين الشريفين على وثيقة تطوير وزارة الدفاع التي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- أمس، والتي تشتمل على رؤية واستراتيجية برنامج تطوير الوزارة، والنموذج التشغيلي المستهدف للتطوير، والهيكل التنظيمي، والحوكمة، ومتطلبات الموارد البشرية التي أعدت على ضوء استراتيجية الدفاع الوطني.

وتفصيلا بعث سمو ولي العهد رسائل sms لمنسوبي وزارة الدفاع الْيَوْمَ قال فيها سموه :"رفع مستوى الخدمات الطبية : حرصنا على أن تكون الخدمات الطبية من أولوياتنا، لذا عملنا على إعادة هيكلتها بما يدعم رفع مستواها لجنودنا ومنسوبينا وأسرهم، وذلك في إطار عملنا الدؤوب لتحسين جميع الخدمات".

وفِي رسالة أخرى عنوانها "تحديد مسارات وظيفية وتطوير معايير الترقيات" قال سموه "لإيجاد بيئة تنافسية أكبر في الوزارة تم تحديد معايير جديدة للترقيات وفق نظام أداء وظيفي شفاف وسيتم الاستمرار في تشجيع منسوبي الوزارة على الأداء العالي بتقديم مكافآت تقديرية وبرامج تحفيزية. وسنعمل معاً في سبيل تطوير كافة الإجراءات والخدمات التي تلبي طموحاتكم وتطلعاتكم".

الرسالة الثالثة كانت بعنوان "تطوير المهارات القيادية لضباط الصف" وقال فيها وزير الدفاع : "سيكون ضباط الصف متواجدين في مختلف مستويات القيادات على كافة المستويات: الاستراتيجية، والعملياتية، والتكتيكية وستسهم هذه الخطوة في تمكين ضابط الصف إن شاء الله من تأدية أدواراً أكثر أهمية في مجال القيادة في قواتنا المسلحة في المستقبل القريب".

ولي العهد اختتم الرسائل معرفاً نفسه بـ"أخوكم"

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز