النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
الجلاجل: أغلب مَن في العناية المركزة هم من غير مستكملي التحصين

وزير الصحة: إصابات كورونا ترتفع ونتوقع زيادتها واللقاح أثبت فعاليته

"الأرصاد": حالة مطرية جديدة تؤثر في معظم المناطق وهذا موعدها

المركز الوطني أكّد أنه سيصدر تقريراً مفصلاً عنها في وقت لاحق

كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم، عن حالة مطرية جديدة تؤثر في معظم مناطق المملكة .

وقال المركز: بمشيئة الله، حالة مطرية ابتداءً من الإثنين المقبل، على معظم مناطق #المملكة والتفاصيل في تقرير لاحقاً.

ويشهد معظم مناطق المملكة حالياً أجواءً شتوية يصحبها انخفاضٌ في درجات الحرارة مع أمطار متفرقة وثلوج بعدة مواقع وضباب وسحب غائمة .

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد": حالة مطرية جديدة تؤثر في معظم المناطق وهذا موعدها
سبق

كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم، عن حالة مطرية جديدة تؤثر في معظم مناطق المملكة .

وقال المركز: بمشيئة الله، حالة مطرية ابتداءً من الإثنين المقبل، على معظم مناطق #المملكة والتفاصيل في تقرير لاحقاً.

ويشهد معظم مناطق المملكة حالياً أجواءً شتوية يصحبها انخفاضٌ في درجات الحرارة مع أمطار متفرقة وثلوج بعدة مواقع وضباب وسحب غائمة .

04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443
02:01 PM

"الأرصاد": حالة مطرية جديدة تؤثر في معظم المناطق وهذا موعدها

المركز الوطني أكّد أنه سيصدر تقريراً مفصلاً عنها في وقت لاحق

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
5,169

كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم، عن حالة مطرية جديدة تؤثر في معظم مناطق المملكة .

وقال المركز: بمشيئة الله، حالة مطرية ابتداءً من الإثنين المقبل، على معظم مناطق #المملكة والتفاصيل في تقرير لاحقاً.

ويشهد معظم مناطق المملكة حالياً أجواءً شتوية يصحبها انخفاضٌ في درجات الحرارة مع أمطار متفرقة وثلوج بعدة مواقع وضباب وسحب غائمة .

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,189
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,214
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,675
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,586

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة