مستشفى الأمل في جازان يحتفل باليوم العالمي للعلاج الطبيعي

شهدت الفعالية توزيع منشورات توعوية

افتتح مدير المستشفيات في صحة جازان، الدكتور سطام بن جدة مشهور، صباح السبت، فعاليات اليوم العالمي للعلاج الطبيعي لعام 2019.

كما افتتح المعرض المصاحب بمستشفى الأمل والصحة النفسية، بحضور مدير التأهيل الطبي بصحة جازان أخصائي أول حسن سرور.

وألقى الدكتور أنور الأحمر نائب المدير الطبي بالمستشفى، كلمة تحدث فيها عن الأيام الصحية وأثرها في تطوير العمل الصحي ومواكبة الجديد في عالم الطب.

وأكد أن اليوم العالمي للعلاج الطبيعي، فرصة للمختصين في العلاج الطبيعي في جميع أنحاء العالم لزيادة الوعي حول دورهم المهم في الحفاظ على الصحة والحركة والاستقلالية لدى الأشخاص، مشددًا على استغلال اليوم العالمي للعلاج الطبيعي في رفع الوعي للمجتمع وما يمثله ذلك من دور وقائي لتعزيز الصحة.

من جانبه، أوضح رئيس قسم التأهيل الطبي في المستشفى، حسين الحسني، سعيه وجميع زملائه لتثقيف منسوبي المستشفى ومرتاديه بالعادات الصحية السليمة، وتشجيعهم على المشي، واستخدام السلالم عوضًا عن المصاعد، وما هذه الفعالية إلا جزءًا يسيرًا من عمل جبار ومتواصل لرفع مستوى الوعي لدى شرائح المجتمع المختلفة.



