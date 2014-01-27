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وفاة والدة "الشهراني"

انتقلت إلى رحمة الله تعالى أمس، والدة الدكتور محمد بن حمد الشهراني، استشاري السرطان بالمستشفى العسكري بالرياض.

وسوف تُقام الصلاة عليها بعد صلاة العصر اليوم، والدفن والعزاء بمقبرة النسيم بالرياض.

وللتواصل مع الدكتور محمد الشهراني جوال: ‎055 404 0378‎.

تتقدم "سبق" بأحر التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة، والتعزية موصولة من الزميل الإعلامي أحمد الشايع.. "إنا لله وإنا إليه راجعون".

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وفاة والدة "الشهراني"
سبق

انتقلت إلى رحمة الله تعالى أمس، والدة الدكتور محمد بن حمد الشهراني، استشاري السرطان بالمستشفى العسكري بالرياض.

وسوف تُقام الصلاة عليها بعد صلاة العصر اليوم، والدفن والعزاء بمقبرة النسيم بالرياض.

وللتواصل مع الدكتور محمد الشهراني جوال: ‎055 404 0378‎.

تتقدم "سبق" بأحر التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة، والتعزية موصولة من الزميل الإعلامي أحمد الشايع.. "إنا لله وإنا إليه راجعون".

27 يناير 2021 - 14 جمادى الآخر 1442
11:12 AM

وفاة والدة "الشهراني"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انتقلت إلى رحمة الله تعالى أمس، والدة الدكتور محمد بن حمد الشهراني، استشاري السرطان بالمستشفى العسكري بالرياض.

وسوف تُقام الصلاة عليها بعد صلاة العصر اليوم، والدفن والعزاء بمقبرة النسيم بالرياض.

وللتواصل مع الدكتور محمد الشهراني جوال: ‎055 404 0378‎.

تتقدم "سبق" بأحر التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة، والتعزية موصولة من الزميل الإعلامي أحمد الشايع.. "إنا لله وإنا إليه راجعون".

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