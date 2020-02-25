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عفيف: تعليق الدراسة غداً في جميع مدارس المحافظة بسبب الغبار

بعد تحذيرات "الأرصاد" ورأي لجنة تعليق الدراسة

وجه مدير تعليم محافظة عفيف سعيد الزهراني، بتعليق الدراسة ليوم غدٍ الأربعاء في جميع مدارس المحافظة بسبب موجة الغبار التي تشهدها المنطقة.

وأوضحت "الإدارة" أنه بناءً على التحذير الصادر من هيئة الأرصاد وحماية البيئة ولما قديترتب عليه من آثار وبناءً على ما رأت لجنة #تعليق_الدراسة ، وحفاظًا على سلامة الطلابوالطالبات ، وجه مدير التعليم بتعليق الدراسة ليوم غدٍ الأربعاء ٢ / ٧ / ١٤٤١هـ في جميع مدارسالمحافظة .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عفيف: تعليق الدراسة غداً في جميع مدارس المحافظة بسبب الغبار
سبق

وجه مدير تعليم محافظة عفيف سعيد الزهراني، بتعليق الدراسة ليوم غدٍ الأربعاء في جميع مدارس المحافظة بسبب موجة الغبار التي تشهدها المنطقة.

وأوضحت "الإدارة" أنه بناءً على التحذير الصادر من هيئة الأرصاد وحماية البيئة ولما قديترتب عليه من آثار وبناءً على ما رأت لجنة #تعليق_الدراسة ، وحفاظًا على سلامة الطلابوالطالبات ، وجه مدير التعليم بتعليق الدراسة ليوم غدٍ الأربعاء ٢ / ٧ / ١٤٤١هـ في جميع مدارسالمحافظة .

25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
10:19 PM

عفيف: تعليق الدراسة غداً في جميع مدارس المحافظة بسبب الغبار

بعد تحذيرات "الأرصاد" ورأي لجنة تعليق الدراسة

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فهد الغبيوي - عفيف
0
338

وجه مدير تعليم محافظة عفيف سعيد الزهراني، بتعليق الدراسة ليوم غدٍ الأربعاء في جميع مدارس المحافظة بسبب موجة الغبار التي تشهدها المنطقة.

وأوضحت "الإدارة" أنه بناءً على التحذير الصادر من هيئة الأرصاد وحماية البيئة ولما قديترتب عليه من آثار وبناءً على ما رأت لجنة #تعليق_الدراسة ، وحفاظًا على سلامة الطلابوالطالبات ، وجه مدير التعليم بتعليق الدراسة ليوم غدٍ الأربعاء ٢ / ٧ / ١٤٤١هـ في جميع مدارسالمحافظة .

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