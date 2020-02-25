وأوضحت "الإدارة" أنه بناءً على التحذير الصادر من هيئة الأرصاد وحماية البيئة ولما قديترتب عليه من آثار وبناءً على ما رأت لجنة #تعليق_الدراسة ، وحفاظًا على سلامة الطلابوالطالبات ، وجه مدير التعليم بتعليق الدراسة ليوم غدٍ الأربعاء ٢ / ٧ / ١٤٤١هـ في جميع مدارسالمحافظة .

وجه مدير تعليم محافظة عفيف سعيد الزهراني، بتعليق الدراسة ليوم غدٍ الأربعاء في جميع مدارس المحافظة بسبب موجة الغبار التي تشهدها المنطقة.

عفيف: تعليق الدراسة غداً في جميع مدارس المحافظة بسبب الغبار فهد الغبيوي سبق 2020-02-25 وجه مدير تعليم محافظة عفيف سعيد الزهراني، بتعليق الدراسة ليوم غدٍ الأربعاء في جميع مدارس المحافظة بسبب موجة الغبار التي تشهدها المنطقة. وأوضحت "الإدارة" أنه بناءً على التحذير الصادر من هيئة الأرصاد وحماية البيئة ولما قديترتب عليه من آثار وبناءً على ما رأت لجنة #تعليق_الدراسة ، وحفاظًا على سلامة الطلابوالطالبات ، وجه مدير التعليم بتعليق الدراسة ليوم غدٍ الأربعاء ٢ / ٧ / ١٤٤١هـ في جميع مدارسالمحافظة .

25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441 10:19 PM

عفيف: تعليق الدراسة غداً في جميع مدارس المحافظة بسبب الغبار بعد تحذيرات "الأرصاد" ورأي لجنة تعليق الدراسة





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وجه مدير تعليم محافظة عفيف سعيد الزهراني، بتعليق الدراسة ليوم غدٍ الأربعاء في جميع مدارس المحافظة بسبب موجة الغبار التي تشهدها المنطقة.

وأوضحت "الإدارة" أنه بناءً على التحذير الصادر من هيئة الأرصاد وحماية البيئة ولما قديترتب عليه من آثار وبناءً على ما رأت لجنة #تعليق_الدراسة ، وحفاظًا على سلامة الطلابوالطالبات ، وجه مدير التعليم بتعليق الدراسة ليوم غدٍ الأربعاء ٢ / ٧ / ١٤٤١هـ في جميع مدارسالمحافظة .