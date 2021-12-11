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اختتام بطولة المملكة للمبارزة "الجولة الفضية" في الخبر

المنافسات أقيمت بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية

اختتمت أمس بطولة المملكة للمبارزة للأسلحة الثلاثة "الشيش والسايبر والآبيه" للجولة الفضية تحت ١١ و١٥ عاماً، التي أقيمت في صالة المبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر ، بمشاركة 105 لاعبين.

جاء ذلك بحضور نائب رئيس اتحاد المبارزة المهندس عامر المبيض وعضو مجلس الإدارة محمد بوعلي والمدير التنفيذي عبدالله السنيد.

وحقق أمين آل السهو، في منافسات تحت 11 عاماً، ذهبية سلاح الابيه، فيما فاز أحمد الطريفي بذهبية سلاح السايبر، واستطاع ياسين رفيق حصد ذهبية سلاح الشيش.

وفي منافسات تحت 15 عاماً، حصل يوسف البنعلي على ذهبية سلاح الابيه، بينما حقق طه الهاشم ذهبية سلاح السايبر، ونال محمد راغب الميدالية الذهبية لسلاح الشيش.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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اختتام بطولة المملكة للمبارزة "الجولة الفضية" في الخبر
سبق

اختتمت أمس بطولة المملكة للمبارزة للأسلحة الثلاثة "الشيش والسايبر والآبيه" للجولة الفضية تحت ١١ و١٥ عاماً، التي أقيمت في صالة المبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر ، بمشاركة 105 لاعبين.

جاء ذلك بحضور نائب رئيس اتحاد المبارزة المهندس عامر المبيض وعضو مجلس الإدارة محمد بوعلي والمدير التنفيذي عبدالله السنيد.

وحقق أمين آل السهو، في منافسات تحت 11 عاماً، ذهبية سلاح الابيه، فيما فاز أحمد الطريفي بذهبية سلاح السايبر، واستطاع ياسين رفيق حصد ذهبية سلاح الشيش.

وفي منافسات تحت 15 عاماً، حصل يوسف البنعلي على ذهبية سلاح الابيه، بينما حقق طه الهاشم ذهبية سلاح السايبر، ونال محمد راغب الميدالية الذهبية لسلاح الشيش.

11 ديسمبر 2021 - 7 جمادى الأول 1443
04:36 PM
اخر تعديل
12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
01:16 AM

اختتام بطولة المملكة للمبارزة "الجولة الفضية" في الخبر

المنافسات أقيمت بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اختتمت أمس بطولة المملكة للمبارزة للأسلحة الثلاثة "الشيش والسايبر والآبيه" للجولة الفضية تحت ١١ و١٥ عاماً، التي أقيمت في صالة المبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر ، بمشاركة 105 لاعبين.

جاء ذلك بحضور نائب رئيس اتحاد المبارزة المهندس عامر المبيض وعضو مجلس الإدارة محمد بوعلي والمدير التنفيذي عبدالله السنيد.

وحقق أمين آل السهو، في منافسات تحت 11 عاماً، ذهبية سلاح الابيه، فيما فاز أحمد الطريفي بذهبية سلاح السايبر، واستطاع ياسين رفيق حصد ذهبية سلاح الشيش.

وفي منافسات تحت 15 عاماً، حصل يوسف البنعلي على ذهبية سلاح الابيه، بينما حقق طه الهاشم ذهبية سلاح السايبر، ونال محمد راغب الميدالية الذهبية لسلاح الشيش.

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