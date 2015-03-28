الفيصل يتوج الفائزين في مسابقة تحدي جامعة كاوست

لإيجاد أفكار وحلول رقمية للحج والعمرة بالتعاون مع ملتقى مكة الثقافي

توّج مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، بحضور نائبه، الأمير بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة، الفائزين في مسابقة تحدي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، الهادفة لإيجاد أفكار وحلول رقمية للحج والعمرة، بالتعاون مع ملتقى مكة الثقافي في دورته الحالية، تحت شعار «كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟».

وكرّم "الفيصل" البحوث الفائزة في بوابة مكة الرقمية للبحث والابتكار، وهي إحدى مبادرات الملتقى الريادية وتحتضنها جامعة الملك عبدالعزيز، ويبلغ إجمالي قيمة جوائز المسابقتين ثلاثة ملايين و300 ألف ريال.

وكرّم "الفيصل" الفائزين في مسابقة تحدي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، الهادفة إلى إيجاد أفكار وحلول رقمية للحج والعمرة بجوائز تبلغ قيمتها مليون و300 ألف ريال، وهم: الفائز بالجائزة الكبرى وقيمتها مليون ريال، تحدي الأوضاع المحيطة ومساندة القرارات التنبؤية، وفي تحدي الرعاية الصحية فازت منصة صفا الرقمية للإشراف على صحة الحجاج والمعتمرين، وقيمة الجائزة 100 ألف ريال، وفي تحدي إدارة الأفواج فازت مبادرة إدارة الأفواج من خلال منصة الحج الذكية، وقيمة الجائزة 100 ألف ريال، وفازت في تحدي النقل والمواصلات مبادرة تعزيز تنقلات الحجاج والمعتمرين من خلال الذكاء الاصطناعي، وقيمتها 100 ألف ريال.

أوضحت النائب والمشارك الأعلى لرئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية للتقدم الوطني الاستراتيجي، الدكتورة نجاح العشري، أن مشاركة الجامعة في ملتقى مكة الثقافي تعتبر الأولى للجامعة والتي تخرج فيها الجامعة خارج أسوارها من خلال إطلاق تحدي الجامعة لإيجاد أفكار وحلول رقمية للحج والعمرة. مبينة أن الجامعة تمكنت من استقطاب وتحكيم أكثر من 1300 نموذج ترشيح من 30 دولة حول العالم في مسارات المسابقة الثلاثة، وهي: الرعاية الصحية، والنقل والمواصلات، وإدارة الأفواج .

وأشار رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، توني تشان، إلى أن الجامعة تفتخر بأعمال الشباب السعودي الموهوب والتي ستحدث مستقبلاً رائداً ينعكس على تجربة الحجاج والمعتمرين، وأن الأعمال الفائزة في تحدي الجامعة سيكون لها أثرها الكبير في مستقبل الأيام.

وأعلن نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح مشاط، عن تبني الوزارة لمخرجات المشاريع الفائزة في تحدي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (أفكار وحلول للحج والعمرة) وتمكينها خلال موسمي الحج والعمرة.

وكرّم أمير منطقة مكة المكرمة، عقب ذلك، البحوث الفائزة في بوابة مكة الرقمية للبحث والابتكار، وهي إحدى مبادرات ملتقى مكة الثقافي في دورته الحالية، تحت شعار "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي" وتحتضنها جامعة الملك عبدالعزيز، وحصلت البحوث الفائزة -والبالغ عددها 20 بحثاً- على جوائز مالية تقدر بمليوني ريال، بواقع 100 ألف ريال لكل فائزة.





وقدّم رئيس جامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور عبدالرحمن اليوبي، شكره للأمير خالد الفيصل على تخصيص موضوع ثقافي في المنطقة بشكل سنوي، والذي يعزز مفهوم القدوة، ويسهم هذا العام في التطور التقني والارتقاء بالخدمات المقدمة.