مشاهد رائعة تناقلتها مواقع التواصل.. الأودية تتحرك بالثلوج في "دخنة القصيم"

خلال الأمطار التي هطلت مساء اليوم.. مع انطلاق الشلالات من سفوح الجبال

في مشاهد تخطف الأنظار أظهرت مقاطع فيديو، تناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، السحابة الممطرة التي شهدتها اليوم (السبت) مدينة دخنة جنوب محافظة الرس، وفيها كمية من البَرَد تساقطت على المنطقة، وكيف تحولت الأودية لطبقات ثلجية تتحرك.

ورافقت المقاطع تعليقات لموثقيها، حددوا فيها موقع الأمطار حول جبال الدمخي في دخنة، وبالقرب من جبلها الشهير (خزاز)؛ إذ غطت الثلوج رقعة واسعة من الصحراء المحيطة، وانطلقت الشلالات من سفوح الجبال.