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السفارة بالفلبين للسعوديين في "سيبو" الراغبين القدوم لـ"مانيلا": تواصلوا معنا

لترتيب قدومهم مع الجهات المحلية المختصة.. الاتصال على الارقام المخصصة

دعت سفارة المملكة في الفلبين المواطنين بمدينة سيبو الراغبين في الحضور إلى العاصمة التواصل معها لإجراء الترتيبات.

وقالت السفارة عبر حسابها في "تويتر" اليوم الخميس: تأمل السفارة من المواطنين الكرام الموجودين في مدينة #سيبو ولديهم الرغبة بالقدوم إلى العاصمة #مانيلا سرعة التواصل معها لترتيب قدومهم مع الجهات المختصة الفلبينية.

وأضافت: للتواصل الرجاء الاتصال على الارقام التالية:

006328856444

006328121520

00639178946464

وأمس الأربعاء أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، تسجيل 14 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد و230 إصابة أخرى.

وقالت الوزارة في نشرة إن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس بلغ 349 وفاة، ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 5453 حالة، مما يُبقى الفلبين البلد الذي سجل أكبر عدد من الإصابات في منطقة جنوب شرق آسيا.

لكن الوزارة أضافت أن 58 مريضاً تعافوا ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 353.

سفارة المملكة في الفلبين مدينة سيبو

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السفارة بالفلبين للسعوديين في "سيبو" الراغبين القدوم لـ"مانيلا": تواصلوا معنا
سبق

دعت سفارة المملكة في الفلبين المواطنين بمدينة سيبو الراغبين في الحضور إلى العاصمة التواصل معها لإجراء الترتيبات.

وقالت السفارة عبر حسابها في "تويتر" اليوم الخميس: تأمل السفارة من المواطنين الكرام الموجودين في مدينة #سيبو ولديهم الرغبة بالقدوم إلى العاصمة #مانيلا سرعة التواصل معها لترتيب قدومهم مع الجهات المختصة الفلبينية.

وأضافت: للتواصل الرجاء الاتصال على الارقام التالية:

006328856444

006328121520

00639178946464

وأمس الأربعاء أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، تسجيل 14 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد و230 إصابة أخرى.

وقالت الوزارة في نشرة إن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس بلغ 349 وفاة، ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 5453 حالة، مما يُبقى الفلبين البلد الذي سجل أكبر عدد من الإصابات في منطقة جنوب شرق آسيا.

لكن الوزارة أضافت أن 58 مريضاً تعافوا ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 353.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
11:28 AM

السفارة بالفلبين للسعوديين في "سيبو" الراغبين القدوم لـ"مانيلا": تواصلوا معنا

لترتيب قدومهم مع الجهات المحلية المختصة.. الاتصال على الارقام المخصصة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعت سفارة المملكة في الفلبين المواطنين بمدينة سيبو الراغبين في الحضور إلى العاصمة التواصل معها لإجراء الترتيبات.

وقالت السفارة عبر حسابها في "تويتر" اليوم الخميس: تأمل السفارة من المواطنين الكرام الموجودين في مدينة #سيبو ولديهم الرغبة بالقدوم إلى العاصمة #مانيلا سرعة التواصل معها لترتيب قدومهم مع الجهات المختصة الفلبينية.

وأضافت: للتواصل الرجاء الاتصال على الارقام التالية:

006328856444

006328121520

00639178946464

وأمس الأربعاء أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، تسجيل 14 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد و230 إصابة أخرى.

وقالت الوزارة في نشرة إن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس بلغ 349 وفاة، ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 5453 حالة، مما يُبقى الفلبين البلد الذي سجل أكبر عدد من الإصابات في منطقة جنوب شرق آسيا.

لكن الوزارة أضافت أن 58 مريضاً تعافوا ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 353.

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