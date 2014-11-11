"جامعة نورة" تستعرض آلية تنظيم البطولات الرياضية الخاصة

عبر ورشة تدريبية اشتملت على سبع جلسات وتستهدف منسوباتها

نظمت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أمس الأحد وبالتعاون مع الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية ورشة تدريبية بعنوان "آلية تنظيم البطولات الرياضية الخاصة بالاتحاد الرياضي للجامعات السعودية"، وذلك في مقر المكتبة المركزية بالجامعة.



وتستهدف الورشة منسوبات الجامعات السعودية وحضرها وكيلة الجامعة للدعم الأكاديمي والخدمات الطلابية د. آمال بنت محمد الهبدان وعدد من قيادات الجامعة وممثلات الجامعات السعودية.



واشتملت الورشة على سبع جلسات، بهدف التعريف برؤية ورسالة ومهام الاتحاد الرياضي للجامعات، وتزويد المتدربات بالمعارف والمفاهيم والقدرات الأساسية ذات العلاقة بإدارة الأنشطة الرياضية، والتعريف بلجان الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، وباللوائح التنظيمية المعمول بها في الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، وآلية أهلية اللاعبين والاشتراك في المسابقات الرياضية، وتنظيم المسابقات الرياضية الداخلية والخارجية وإدارة الفرق الرياضية، والتعريف بأهمية التوثيق والإحصاء لبطولات وأنشطة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية.



واافتتحت الجلسات بجلسة رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور خالد المزيني والتي تحدث فيها عن الخطة التطويرية للاتحاد الرياضي، ويليها جلسة حول دور الأمانة العامة للاتحاد الرياضي للجامعات، قدمها الأمين العام للاتحاد الدكتور صلاح السقا، ثم قدم رئيس اللجنة الأهلية الدكتور أحمد الفاضل جلسة بعنوان لجنة أهلية اللاعبات وآلية عملها في البطولات الرياضية الجامعية، عقبها حديث حول المشاركة الدولية والرياضات الواعدة للطالبات للدكتور أحمد السنتلي.



وركزت جلسة رئيس لجنة التوثيق الدكتور إبراهيم الواصل على الحديث حول لجنة التوثيق وأهميتها في الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، واستعرض الدكتور عبدالإله الصلوي رئيس اللجنة الفنية والحكام دور ومهام اللجنة الفنية ولجنة الحكام في مسابقات الاتحاد.





واختتمت الورشة بالجلسة الأخيرة والتي ناقش فيها كل من رئيس لجنة المسابقات الدكتور علي جباري ورئيس اللجنة الفنية والحكام آلية تنظيم البطولات الداخلية والخارجية.