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جامعة الأمير محمد بن فهد تخفّض رسوم الدراسات العليا

بهدف تشجيع الطلاب في إطار دعم رؤية المملكة 2030

وافقت إدارة جامعة الأمير محمد بن فهد على تخفيض الرسوم الدراسية لطلاب مرحلة الماجستير إلى 125 ألف ريال فقط، كقيمة إجمالية لفترة الدراسة بالكامل خلال سنوات الدراسة المقررة في جميع التخصصات.

وتشمل التخصصات درجة الماجستير في إدارة الأعمال، والماجستير في إدارة الأعمال التنفيذي، بالإضافة إلى التخصصات الجديدة في الهندسة الميكانيكية والهندسة الميكانيكية MSC، والماجستير في الموارد البشرية.

ويأتي قرار الجامعة بتخفيض الرسوم الدراسية بهدف تشجيع الطلاب السعوديين والمقيمين على إكمال دراساتهم العليا بالجامعة، إضافة إلى دعم رؤية المملكة 2030، في إعداد القادة السعوديين المتميزين والموهوبين أﻛﺎديمياً، القادرين على دعم رؤية المملكة وانتهاز الفرص المستقبلية.

وحرصت الجامعة على تخفيض أسعار هذه البرامج مع تأكيد المرونة في أوقات الدراسة بما يتناسب مع الطلاب المتفرغين للدراسة والطلاب الذين هم على رأس العمل؛ حيث تُطرح المواد الدراسية للبرنامج خلال أيام الأسبوع من الأحد وحتى الأربعاء من الساعة الخامسة عصراً وحتى الثامنة مساءً.

ودعت الطلابَ الراغبين في الاستفادة من المنحة، إلى المبادرة بالتسجيل في البرنامج قبل الموعد النهائي للتسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني للجامعة.

وأكد عميد إدارة القبول والتسجيل بالجامعة عمر جودت الموسى، أن الجامعة قامت بتخفيض قيمة الدراسة تشجيعاً للطلاب على مواصلة دراساتهم العليا بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 والتي تهتم بإعداد القادة المتميزين والموهوبين.

ولفت إلى أن البرنامج يشتمل حالياً على أربعة تخصصات متاحة، مع تصميم برنامج دراسي مرن يناسب جميع الطلاب؛ بمن فيهم الطلاب الذين هم على رأس العمل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة الأمير محمد بن فهد تخفّض رسوم الدراسات العليا
سبق

وافقت إدارة جامعة الأمير محمد بن فهد على تخفيض الرسوم الدراسية لطلاب مرحلة الماجستير إلى 125 ألف ريال فقط، كقيمة إجمالية لفترة الدراسة بالكامل خلال سنوات الدراسة المقررة في جميع التخصصات.

وتشمل التخصصات درجة الماجستير في إدارة الأعمال، والماجستير في إدارة الأعمال التنفيذي، بالإضافة إلى التخصصات الجديدة في الهندسة الميكانيكية والهندسة الميكانيكية MSC، والماجستير في الموارد البشرية.

ويأتي قرار الجامعة بتخفيض الرسوم الدراسية بهدف تشجيع الطلاب السعوديين والمقيمين على إكمال دراساتهم العليا بالجامعة، إضافة إلى دعم رؤية المملكة 2030، في إعداد القادة السعوديين المتميزين والموهوبين أﻛﺎديمياً، القادرين على دعم رؤية المملكة وانتهاز الفرص المستقبلية.

وحرصت الجامعة على تخفيض أسعار هذه البرامج مع تأكيد المرونة في أوقات الدراسة بما يتناسب مع الطلاب المتفرغين للدراسة والطلاب الذين هم على رأس العمل؛ حيث تُطرح المواد الدراسية للبرنامج خلال أيام الأسبوع من الأحد وحتى الأربعاء من الساعة الخامسة عصراً وحتى الثامنة مساءً.

ودعت الطلابَ الراغبين في الاستفادة من المنحة، إلى المبادرة بالتسجيل في البرنامج قبل الموعد النهائي للتسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني للجامعة.

وأكد عميد إدارة القبول والتسجيل بالجامعة عمر جودت الموسى، أن الجامعة قامت بتخفيض قيمة الدراسة تشجيعاً للطلاب على مواصلة دراساتهم العليا بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 والتي تهتم بإعداد القادة المتميزين والموهوبين.

ولفت إلى أن البرنامج يشتمل حالياً على أربعة تخصصات متاحة، مع تصميم برنامج دراسي مرن يناسب جميع الطلاب؛ بمن فيهم الطلاب الذين هم على رأس العمل.

14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
05:53 PM

جامعة الأمير محمد بن فهد تخفّض رسوم الدراسات العليا

بهدف تشجيع الطلاب في إطار دعم رؤية المملكة 2030

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وافقت إدارة جامعة الأمير محمد بن فهد على تخفيض الرسوم الدراسية لطلاب مرحلة الماجستير إلى 125 ألف ريال فقط، كقيمة إجمالية لفترة الدراسة بالكامل خلال سنوات الدراسة المقررة في جميع التخصصات.

وتشمل التخصصات درجة الماجستير في إدارة الأعمال، والماجستير في إدارة الأعمال التنفيذي، بالإضافة إلى التخصصات الجديدة في الهندسة الميكانيكية والهندسة الميكانيكية MSC، والماجستير في الموارد البشرية.

ويأتي قرار الجامعة بتخفيض الرسوم الدراسية بهدف تشجيع الطلاب السعوديين والمقيمين على إكمال دراساتهم العليا بالجامعة، إضافة إلى دعم رؤية المملكة 2030، في إعداد القادة السعوديين المتميزين والموهوبين أﻛﺎديمياً، القادرين على دعم رؤية المملكة وانتهاز الفرص المستقبلية.

وحرصت الجامعة على تخفيض أسعار هذه البرامج مع تأكيد المرونة في أوقات الدراسة بما يتناسب مع الطلاب المتفرغين للدراسة والطلاب الذين هم على رأس العمل؛ حيث تُطرح المواد الدراسية للبرنامج خلال أيام الأسبوع من الأحد وحتى الأربعاء من الساعة الخامسة عصراً وحتى الثامنة مساءً.

ودعت الطلابَ الراغبين في الاستفادة من المنحة، إلى المبادرة بالتسجيل في البرنامج قبل الموعد النهائي للتسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني للجامعة.

وأكد عميد إدارة القبول والتسجيل بالجامعة عمر جودت الموسى، أن الجامعة قامت بتخفيض قيمة الدراسة تشجيعاً للطلاب على مواصلة دراساتهم العليا بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 والتي تهتم بإعداد القادة المتميزين والموهوبين.

ولفت إلى أن البرنامج يشتمل حالياً على أربعة تخصصات متاحة، مع تصميم برنامج دراسي مرن يناسب جميع الطلاب؛ بمن فيهم الطلاب الذين هم على رأس العمل.

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