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"الخلف" عقيداً بتدريب الأمن في مكة

قلّد مساعد مدير الأمن العام لشؤون التدريب اللواء مظلي عبدالرحمن المشحن، العقيد صالح ناصر الخلف، مدير شعبة الشؤن التعلمية بمدينة تدريب الأمن العام بمنطقة مكة المكرمة، رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم.

وعبّر "الخلف" عن شكره لله، ثم لولاة الأمر على هذه الثقة الغالية، وأن تكون حافزاً للبذل والعطاء في خدمة دينه ومليكه ووطنه.

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"الخلف" عقيداً بتدريب الأمن في مكة
سبق

قلّد مساعد مدير الأمن العام لشؤون التدريب اللواء مظلي عبدالرحمن المشحن، العقيد صالح ناصر الخلف، مدير شعبة الشؤن التعلمية بمدينة تدريب الأمن العام بمنطقة مكة المكرمة، رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم.

وعبّر "الخلف" عن شكره لله، ثم لولاة الأمر على هذه الثقة الغالية، وأن تكون حافزاً للبذل والعطاء في خدمة دينه ومليكه ووطنه.

25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440
05:23 PM

"الخلف" عقيداً بتدريب الأمن في مكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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قلّد مساعد مدير الأمن العام لشؤون التدريب اللواء مظلي عبدالرحمن المشحن، العقيد صالح ناصر الخلف، مدير شعبة الشؤن التعلمية بمدينة تدريب الأمن العام بمنطقة مكة المكرمة، رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم.

وعبّر "الخلف" عن شكره لله، ثم لولاة الأمر على هذه الثقة الغالية، وأن تكون حافزاً للبذل والعطاء في خدمة دينه ومليكه ووطنه.

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200 مليون

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