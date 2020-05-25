"الخلف" عقيداً بتدريب الأمن في مكة

قلّد مساعد مدير الأمن العام لشؤون التدريب اللواء مظلي عبدالرحمن المشحن، العقيد صالح ناصر الخلف، مدير شعبة الشؤن التعلمية بمدينة تدريب الأمن العام بمنطقة مكة المكرمة، رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم.

وعبّر "الخلف" عن شكره لله، ثم لولاة الأمر على هذه الثقة الغالية، وأن تكون حافزاً للبذل والعطاء في خدمة دينه ومليكه ووطنه.