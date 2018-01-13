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الجيش اليمني يكبد الحوثيين قتلى وجرحى في مواجهات بـ"مريس الضالع"

أحبط تسلل عناصر الميليشيا إلى 4 مواقع

قُتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم (الأحد)، في مواجهات مع قوات الجيش اليمني في جبهة مريس، شمالي محافظة الضالع جنوبي اليمن.

وأوضح "سبتمبر نت" أن المواجهات اندلعت أثناء محاولة مجموعة من عناصر الميليشيا الحوثي التسلل فجر اليوم، في اتجاه مواقع حصن جمعر، والقهرة، وينان، والخينقي، شمالي وغربي منطقة مريس.

وأضاف أن قوات الجيش الوطني أفشلت محاولة الميليشيا الحوثية، وكبدتها قتلى وجرحى في صفوفها.

الجيش اليمني ميليشيا الحوثي

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش اليمني يكبد الحوثيين قتلى وجرحى في مواجهات بـ"مريس الضالع"
سبق

قُتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم (الأحد)، في مواجهات مع قوات الجيش اليمني في جبهة مريس، شمالي محافظة الضالع جنوبي اليمن.

وأوضح "سبتمبر نت" أن المواجهات اندلعت أثناء محاولة مجموعة من عناصر الميليشيا الحوثي التسلل فجر اليوم، في اتجاه مواقع حصن جمعر، والقهرة، وينان، والخينقي، شمالي وغربي منطقة مريس.

وأضاف أن قوات الجيش الوطني أفشلت محاولة الميليشيا الحوثية، وكبدتها قتلى وجرحى في صفوفها.

12 يناير 2020 - 17 جمادى الأول 1441
06:43 PM

الجيش اليمني يكبد الحوثيين قتلى وجرحى في مواجهات بـ"مريس الضالع"

أحبط تسلل عناصر الميليشيا إلى 4 مواقع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم (الأحد)، في مواجهات مع قوات الجيش اليمني في جبهة مريس، شمالي محافظة الضالع جنوبي اليمن.

وأوضح "سبتمبر نت" أن المواجهات اندلعت أثناء محاولة مجموعة من عناصر الميليشيا الحوثي التسلل فجر اليوم، في اتجاه مواقع حصن جمعر، والقهرة، وينان، والخينقي، شمالي وغربي منطقة مريس.

وأضاف أن قوات الجيش الوطني أفشلت محاولة الميليشيا الحوثية، وكبدتها قتلى وجرحى في صفوفها.

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