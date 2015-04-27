تعمل على مدار الساعة.. 45 ألف اتصال ساخن باشرته قيادة وتحكم "صحة الشرقية"

منذ بداية جائحة كورونا.. وتم خلالها تنفيذ كل الإجراءات المطلوبة

تعاملت "صحة الشرقية" مع 45 ألف مكالمة عبر الخط الساخن، نفذتها غرفة القيادة والتحكم منذ بداية جائحة كورونا، حيث تم خلالها تنفيذ كل الإجراءات المطلوبة والتوجيهات والربط والتواصل مع كل الجهات العاملة وعبر مناطق المملكة المختلفة.

وأشارت إلى أن غرفة القيادة والتحكم تعمل على مدار الساعة لمتابعة مستجدات ملف كورونا الجديد، والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة؛ للتعامل مع هذا الفيروس، وقد سعت في متابعة الحالات وتقصي حالات الفيروس ومخالطيهم وذلك منذ بداية الأزمة وحتى الآن.

فيما أسهمت بدور فاعل مع المستشفيات والمراكز الصحية والمحاجر باتخاذ التدابير الوقائية وفقاً للبروتوكولات العالمية الصحية التي نجحت إلى حد كبير في الحيلولة دون توسع دائرة انتشار المرض حماية للمواطن والمقيم في المنطقة الشرقية.