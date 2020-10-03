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رئيس اتحاد السلة يجتمع مع رئيس لجنتي الانضباط والاستئناف

إدراج النشاط النسائي ضمن الرؤية العامة لعمل اللجنتين

اجتمع رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن بن عبدالعزيز المسعد مع رئيس لجنتي الانضباط والاستئناف فيصل بن عبدالعزيز العودة ويعقوب بن يوسف المطير، بقاعة الاجتماعات بمقر الاتحاد.

وفي بداية الاجتماع، قدم "المسعد" التهنئة لرئيسي اللجنتين والأعضاء وأكد على ثقة مجلس الإدارة باختيارهم وأهمية الدور الهام الذي تساهم به لجنتي الانضباط والاستئناف في وضع الضوابط والحلول للمشاكل التي قد تحدث في المنافسات بين اللاعبين والأندية والمدربين والإداريين وأثناء مباريات المنافسات الرياضية الرسمية.

وأشار إلى استقلالية عمل اللجنتين باعتبارهما لجنتين قضائيتين، والبدء في عمل اللوائح والأنظمة وتقديمها لمجلس الإدارة لاعتمادها، وعرض اللوائح من خلال قنوات ومواقع التواصل .

وأوضح أنه تم إدراج النشاط النسائي ضمن الرؤية العامة لعمل اللجنتين ومراجعة اللوائح العامة والنظام الأساسي للاتحاد، وتم تكليف المدير التنفيذي للاتحاد مقرراً لكل لجنة، وإنشاء بريد إلكتروني خاص بكل لجنة .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رئيس اتحاد السلة يجتمع مع رئيس لجنتي الانضباط والاستئناف
سبق

اجتمع رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن بن عبدالعزيز المسعد مع رئيس لجنتي الانضباط والاستئناف فيصل بن عبدالعزيز العودة ويعقوب بن يوسف المطير، بقاعة الاجتماعات بمقر الاتحاد.

وفي بداية الاجتماع، قدم "المسعد" التهنئة لرئيسي اللجنتين والأعضاء وأكد على ثقة مجلس الإدارة باختيارهم وأهمية الدور الهام الذي تساهم به لجنتي الانضباط والاستئناف في وضع الضوابط والحلول للمشاكل التي قد تحدث في المنافسات بين اللاعبين والأندية والمدربين والإداريين وأثناء مباريات المنافسات الرياضية الرسمية.

وأشار إلى استقلالية عمل اللجنتين باعتبارهما لجنتين قضائيتين، والبدء في عمل اللوائح والأنظمة وتقديمها لمجلس الإدارة لاعتمادها، وعرض اللوائح من خلال قنوات ومواقع التواصل .

وأوضح أنه تم إدراج النشاط النسائي ضمن الرؤية العامة لعمل اللجنتين ومراجعة اللوائح العامة والنظام الأساسي للاتحاد، وتم تكليف المدير التنفيذي للاتحاد مقرراً لكل لجنة، وإنشاء بريد إلكتروني خاص بكل لجنة .

03 أكتوبر 2020 - 16 صفر 1442
05:53 PM

رئيس اتحاد السلة يجتمع مع رئيس لجنتي الانضباط والاستئناف

إدراج النشاط النسائي ضمن الرؤية العامة لعمل اللجنتين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اجتمع رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن بن عبدالعزيز المسعد مع رئيس لجنتي الانضباط والاستئناف فيصل بن عبدالعزيز العودة ويعقوب بن يوسف المطير، بقاعة الاجتماعات بمقر الاتحاد.

وفي بداية الاجتماع، قدم "المسعد" التهنئة لرئيسي اللجنتين والأعضاء وأكد على ثقة مجلس الإدارة باختيارهم وأهمية الدور الهام الذي تساهم به لجنتي الانضباط والاستئناف في وضع الضوابط والحلول للمشاكل التي قد تحدث في المنافسات بين اللاعبين والأندية والمدربين والإداريين وأثناء مباريات المنافسات الرياضية الرسمية.

وأشار إلى استقلالية عمل اللجنتين باعتبارهما لجنتين قضائيتين، والبدء في عمل اللوائح والأنظمة وتقديمها لمجلس الإدارة لاعتمادها، وعرض اللوائح من خلال قنوات ومواقع التواصل .

وأوضح أنه تم إدراج النشاط النسائي ضمن الرؤية العامة لعمل اللجنتين ومراجعة اللوائح العامة والنظام الأساسي للاتحاد، وتم تكليف المدير التنفيذي للاتحاد مقرراً لكل لجنة، وإنشاء بريد إلكتروني خاص بكل لجنة .

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