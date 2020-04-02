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إيطاليا: تسجيل أول حالات شفاء بين المصابين بكورونا باستخدام بلازما الدم

محملة بالأجسام المضادة لأشخاص تعافوا من الوباء

كشفت مصادر صحية إيطالية عن تسجيل أول حالات شفاء بين المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" عن طريق استخدام بلازما دم محملة بالأجسام المضادة لأشخاص تعافوا من الوباء.
وطبقاً لوكالة "آكي" الإيطالية، اليوم الخميس، بأن تجربة علاج البلازما تمت في مستشفى سان ماتيو التعليمي بمدينة بافيا، جنوب ميلانو بإقليم لومبارديا، التي تعتبر المنطقة الأكثر تضررًا من فيروس كورونا في إيطاليا.
وأوضحت أن اثنين من الأطباء (زوج وزوجته) كانا من أول المتبرعين بالدم، وكانا ضمن أول المصابين بفيروس كورونا في محافظة بافيا.

فيروس كورونا الجديد

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إيطاليا: تسجيل أول حالات شفاء بين المصابين بكورونا باستخدام بلازما الدم
سبق

كشفت مصادر صحية إيطالية عن تسجيل أول حالات شفاء بين المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" عن طريق استخدام بلازما دم محملة بالأجسام المضادة لأشخاص تعافوا من الوباء.
وطبقاً لوكالة "آكي" الإيطالية، اليوم الخميس، بأن تجربة علاج البلازما تمت في مستشفى سان ماتيو التعليمي بمدينة بافيا، جنوب ميلانو بإقليم لومبارديا، التي تعتبر المنطقة الأكثر تضررًا من فيروس كورونا في إيطاليا.
وأوضحت أن اثنين من الأطباء (زوج وزوجته) كانا من أول المتبرعين بالدم، وكانا ضمن أول المصابين بفيروس كورونا في محافظة بافيا.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
06:48 PM

إيطاليا: تسجيل أول حالات شفاء بين المصابين بكورونا باستخدام بلازما الدم

محملة بالأجسام المضادة لأشخاص تعافوا من الوباء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت مصادر صحية إيطالية عن تسجيل أول حالات شفاء بين المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" عن طريق استخدام بلازما دم محملة بالأجسام المضادة لأشخاص تعافوا من الوباء.
وطبقاً لوكالة "آكي" الإيطالية، اليوم الخميس، بأن تجربة علاج البلازما تمت في مستشفى سان ماتيو التعليمي بمدينة بافيا، جنوب ميلانو بإقليم لومبارديا، التي تعتبر المنطقة الأكثر تضررًا من فيروس كورونا في إيطاليا.
وأوضحت أن اثنين من الأطباء (زوج وزوجته) كانا من أول المتبرعين بالدم، وكانا ضمن أول المصابين بفيروس كورونا في محافظة بافيا.

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