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ماذا بعد الحشرات؟ تغريم وإغلاق مطعم مخالف بـ"مسفلة مكة"

ضمن جولاتٍ نفّذتها البلدية على منشآت غذائية لحماية المستهلكين

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية- مطعمًا مخالفًا؛ وذلك خلال الجولات الرقابية على المنشآت الغذائية في نطاقها الإشرافي؛ للتأكد من استيفاء الاشتراطات البلدية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية للمحافظة على الصحة العامة وحماية المستهلكين.

وأوضحت البلدية أن مراقبين -أثناء جولاتهم الميدانية- تمكنوا من ضبط المطعم المخالف؛ حيث لوحظ تدني مستوى النظافة، وتهالك المواد المستخدمة، وعُثر على حشرات بداخل المطعم، وجرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية؛ مؤكدةً أن المطعم لم يلتزم بالإجراءات والاشتراطات الصحية ويفتقر إلى وسائل السلامة.

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ماذا بعد الحشرات؟ تغريم وإغلاق مطعم مخالف بـ"مسفلة مكة"
سبق

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية- مطعمًا مخالفًا؛ وذلك خلال الجولات الرقابية على المنشآت الغذائية في نطاقها الإشرافي؛ للتأكد من استيفاء الاشتراطات البلدية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية للمحافظة على الصحة العامة وحماية المستهلكين.

وأوضحت البلدية أن مراقبين -أثناء جولاتهم الميدانية- تمكنوا من ضبط المطعم المخالف؛ حيث لوحظ تدني مستوى النظافة، وتهالك المواد المستخدمة، وعُثر على حشرات بداخل المطعم، وجرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية؛ مؤكدةً أن المطعم لم يلتزم بالإجراءات والاشتراطات الصحية ويفتقر إلى وسائل السلامة.

04 نوفمبر 2021 - 29 ربيع الأول 1443
11:05 AM

ماذا بعد الحشرات؟ تغريم وإغلاق مطعم مخالف بـ"مسفلة مكة"

ضمن جولاتٍ نفّذتها البلدية على منشآت غذائية لحماية المستهلكين

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أغلقت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية- مطعمًا مخالفًا؛ وذلك خلال الجولات الرقابية على المنشآت الغذائية في نطاقها الإشرافي؛ للتأكد من استيفاء الاشتراطات البلدية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية للمحافظة على الصحة العامة وحماية المستهلكين.

وأوضحت البلدية أن مراقبين -أثناء جولاتهم الميدانية- تمكنوا من ضبط المطعم المخالف؛ حيث لوحظ تدني مستوى النظافة، وتهالك المواد المستخدمة، وعُثر على حشرات بداخل المطعم، وجرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية؛ مؤكدةً أن المطعم لم يلتزم بالإجراءات والاشتراطات الصحية ويفتقر إلى وسائل السلامة.

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