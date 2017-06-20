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مداهمة وكر لتصنيع الخمور.. بتنسيق بين هيئة عسير والجهات الأمنية

يحتوي على حاويات وكمية كبيرة من المادة المخمرة والعرق المسكر

تمكنت وحدة مكافحة الخمور والمسكرات بفرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير وبالتنسيق والتعاون الأمني مع الجهات الأمنية بالمنطقة، من اكتشاف مصنع للخمور بإحدى قرى المنطقة.

وقالت مصادر لـ "سبق" إن الموقع الذي تمت مداهمته خصص من ضعاف النفوس لتصنيع الخمور ويحتوي على حاويات للخمور، وكمية كبيرة من المادة المخمرة، ومادة العرق المسكر.

ومن جانبها شرعت الجهات الأمنية في استلام الموقع والمصنع لإكمال اللازم بحكم الاختصاص.

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مداهمة وكر لتصنيع الخمور.. بتنسيق بين هيئة عسير والجهات الأمنية
سبق

تمكنت وحدة مكافحة الخمور والمسكرات بفرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير وبالتنسيق والتعاون الأمني مع الجهات الأمنية بالمنطقة، من اكتشاف مصنع للخمور بإحدى قرى المنطقة.

وقالت مصادر لـ "سبق" إن الموقع الذي تمت مداهمته خصص من ضعاف النفوس لتصنيع الخمور ويحتوي على حاويات للخمور، وكمية كبيرة من المادة المخمرة، ومادة العرق المسكر.

ومن جانبها شرعت الجهات الأمنية في استلام الموقع والمصنع لإكمال اللازم بحكم الاختصاص.

20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440
08:23 PM

مداهمة وكر لتصنيع الخمور.. بتنسيق بين هيئة عسير والجهات الأمنية

يحتوي على حاويات وكمية كبيرة من المادة المخمرة والعرق المسكر

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هادي العصيمي - عسير
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4,305

تمكنت وحدة مكافحة الخمور والمسكرات بفرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير وبالتنسيق والتعاون الأمني مع الجهات الأمنية بالمنطقة، من اكتشاف مصنع للخمور بإحدى قرى المنطقة.

وقالت مصادر لـ "سبق" إن الموقع الذي تمت مداهمته خصص من ضعاف النفوس لتصنيع الخمور ويحتوي على حاويات للخمور، وكمية كبيرة من المادة المخمرة، ومادة العرق المسكر.

ومن جانبها شرعت الجهات الأمنية في استلام الموقع والمصنع لإكمال اللازم بحكم الاختصاص.

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