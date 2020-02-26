النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ألمانيا تعلن أول إصابة مؤكَّدة بفيروس كورونا في ولاية بادن فورتمبرج

أُصيب 14 شخصًا في بافاريا بسبب زيارة سيدة صينية كانت حاملة العدوى

أعلنت وزارة الصحة بولاية بادن فورتمبرج الألمانية مساء الثلاثاء أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الولاية الواقعة جنوب غرب البلاد.

وتفصيلاً، أوضحت الوزارة في شتوتجارت أن الشخص المصاب بالعدوى رجل في الخامسة والعشرين من عمره.

تجدر الإشارة إلى أن الإصابة بفيروس كورونا كان قد ظهر في ولاية بافاريا بسبب زيارة سيدة قادمة من الصين، وكانت حاملة العدوى؛ وهو ما تسبب في إصابة 14 شخصًا.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
ألمانيا تعلن أول إصابة مؤكَّدة بفيروس كورونا في ولاية بادن فورتمبرج
سبق

أعلنت وزارة الصحة بولاية بادن فورتمبرج الألمانية مساء الثلاثاء أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الولاية الواقعة جنوب غرب البلاد.

وتفصيلاً، أوضحت الوزارة في شتوتجارت أن الشخص المصاب بالعدوى رجل في الخامسة والعشرين من عمره.

تجدر الإشارة إلى أن الإصابة بفيروس كورونا كان قد ظهر في ولاية بافاريا بسبب زيارة سيدة قادمة من الصين، وكانت حاملة العدوى؛ وهو ما تسبب في إصابة 14 شخصًا.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
01:35 AM
اخر تعديل
26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
04:31 AM

ألمانيا تعلن أول إصابة مؤكَّدة بفيروس كورونا في ولاية بادن فورتمبرج

أُصيب 14 شخصًا في بافاريا بسبب زيارة سيدة صينية كانت حاملة العدوى

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - هامبورغ
0
827

أعلنت وزارة الصحة بولاية بادن فورتمبرج الألمانية مساء الثلاثاء أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الولاية الواقعة جنوب غرب البلاد.

وتفصيلاً، أوضحت الوزارة في شتوتجارت أن الشخص المصاب بالعدوى رجل في الخامسة والعشرين من عمره.

تجدر الإشارة إلى أن الإصابة بفيروس كورونا كان قد ظهر في ولاية بافاريا بسبب زيارة سيدة قادمة من الصين، وكانت حاملة العدوى؛ وهو ما تسبب في إصابة 14 شخصًا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,818
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,242
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,644
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,942

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة