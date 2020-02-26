ألمانيا تعلن أول إصابة مؤكَّدة بفيروس كورونا في ولاية بادن فورتمبرج

أُصيب 14 شخصًا في بافاريا بسبب زيارة سيدة صينية كانت حاملة العدوى

أعلنت وزارة الصحة بولاية بادن فورتمبرج الألمانية مساء الثلاثاء أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الولاية الواقعة جنوب غرب البلاد.

وتفصيلاً، أوضحت الوزارة في شتوتجارت أن الشخص المصاب بالعدوى رجل في الخامسة والعشرين من عمره.

تجدر الإشارة إلى أن الإصابة بفيروس كورونا كان قد ظهر في ولاية بافاريا بسبب زيارة سيدة قادمة من الصين، وكانت حاملة العدوى؛ وهو ما تسبب في إصابة 14 شخصًا.