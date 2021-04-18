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"فيصل بن خالد": دعم القيادة لمنصة إحسان يعزز الثقة في الجمعيات الأهلية

قال: يسهم بشكل مباشر في تعزيز الصورة الذهنية للقطاع غير الربحي

رفع الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز آل سعود، مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك خالد الخيرية، جزيل الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – أيده الله - ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – يحفظه الله -، على دعمهما السخي لمنصة إحسان الوطنية للعمل الخيري بقيمة (٣٠) مليون ريال.

وأشار إلى أن إطلاق منصة إحسان بنموذج عملها القائم على تمكين الجهات الأهلية وتنمية مواردها وعدم التعامل مع الأفراد بشكل مباشر سيساهم في تعزيز الصورة الذهنية للقطاع غير الربحي السعودي بصفته قطاعاً مؤسسياً موثوقاً وقادراً على تلمس احتياجات المجتمع وتحري استحقاق المستفيدين من العطاء الخيري والوصول إلى الأكثر احتياجاً.

ونوه الأمير فيصل بأن الدعم المالي والمعنوي المستمر من القيادة الغالية – حفظها الله - وسام شرف للجمعيات الأهلية والقطاع غير الربحي السعودي بمختلف مكوناته، امتثالاً للدور التنموي المنشود من القطاع في رؤية المملكة 2030 التي تسعى لتعظيم أثره وتوسيع نطاق أعماله ومساهمته الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد أن "دعم القيادة السخي لمنصة إحسان يعزز من الثقة في الجمعيات لأهلية".

يذكر أن مؤسسة الملك خالد أنشئت في عام 1421هـ، تأسياً بالقيم الإسلامية والفضائل الإنسانية، التي آمن بها وتمثلها ونشرها الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -، وترسماً لأعماله الصالحة وحبه للخير.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فيصل بن خالد": دعم القيادة لمنصة إحسان يعزز الثقة في الجمعيات الأهلية
سبق

رفع الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز آل سعود، مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك خالد الخيرية، جزيل الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – أيده الله - ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – يحفظه الله -، على دعمهما السخي لمنصة إحسان الوطنية للعمل الخيري بقيمة (٣٠) مليون ريال.

وأشار إلى أن إطلاق منصة إحسان بنموذج عملها القائم على تمكين الجهات الأهلية وتنمية مواردها وعدم التعامل مع الأفراد بشكل مباشر سيساهم في تعزيز الصورة الذهنية للقطاع غير الربحي السعودي بصفته قطاعاً مؤسسياً موثوقاً وقادراً على تلمس احتياجات المجتمع وتحري استحقاق المستفيدين من العطاء الخيري والوصول إلى الأكثر احتياجاً.

ونوه الأمير فيصل بأن الدعم المالي والمعنوي المستمر من القيادة الغالية – حفظها الله - وسام شرف للجمعيات الأهلية والقطاع غير الربحي السعودي بمختلف مكوناته، امتثالاً للدور التنموي المنشود من القطاع في رؤية المملكة 2030 التي تسعى لتعظيم أثره وتوسيع نطاق أعماله ومساهمته الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد أن "دعم القيادة السخي لمنصة إحسان يعزز من الثقة في الجمعيات لأهلية".

يذكر أن مؤسسة الملك خالد أنشئت في عام 1421هـ، تأسياً بالقيم الإسلامية والفضائل الإنسانية، التي آمن بها وتمثلها ونشرها الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -، وترسماً لأعماله الصالحة وحبه للخير.

18 إبريل 2021 - 6 رمضان 1442
11:20 AM

"فيصل بن خالد": دعم القيادة لمنصة إحسان يعزز الثقة في الجمعيات الأهلية

قال: يسهم بشكل مباشر في تعزيز الصورة الذهنية للقطاع غير الربحي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز آل سعود، مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك خالد الخيرية، جزيل الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – أيده الله - ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – يحفظه الله -، على دعمهما السخي لمنصة إحسان الوطنية للعمل الخيري بقيمة (٣٠) مليون ريال.

وأشار إلى أن إطلاق منصة إحسان بنموذج عملها القائم على تمكين الجهات الأهلية وتنمية مواردها وعدم التعامل مع الأفراد بشكل مباشر سيساهم في تعزيز الصورة الذهنية للقطاع غير الربحي السعودي بصفته قطاعاً مؤسسياً موثوقاً وقادراً على تلمس احتياجات المجتمع وتحري استحقاق المستفيدين من العطاء الخيري والوصول إلى الأكثر احتياجاً.

ونوه الأمير فيصل بأن الدعم المالي والمعنوي المستمر من القيادة الغالية – حفظها الله - وسام شرف للجمعيات الأهلية والقطاع غير الربحي السعودي بمختلف مكوناته، امتثالاً للدور التنموي المنشود من القطاع في رؤية المملكة 2030 التي تسعى لتعظيم أثره وتوسيع نطاق أعماله ومساهمته الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد أن "دعم القيادة السخي لمنصة إحسان يعزز من الثقة في الجمعيات لأهلية".

يذكر أن مؤسسة الملك خالد أنشئت في عام 1421هـ، تأسياً بالقيم الإسلامية والفضائل الإنسانية، التي آمن بها وتمثلها ونشرها الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -، وترسماً لأعماله الصالحة وحبه للخير.

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