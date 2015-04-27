النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الحارثي" ينال الدكتوراه في علم اجتماع الجريمة

حصل "محمد سليم بن مسعد الحارثي" على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى في علم اجتماع الجريمة من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بعد اجتيازه للمناقشة العلمية للأطروحة، والتي كانت بعنوان: "العوامل المرتبطة بجنوح الأحداث غير السعوديين - دراسة مقارنة".

وضمّت لجنة المناقشة كلاً من الأستاذ الدكتور إبراهيم بن مبارك الجوير عضو مجلس الشورى سابقاً والمشرف على الأطروحة مقرراً، والدكتور فهد بن عبدالرحمن الخريّف الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضواً، والدكتور جعفر بن محمد بن شفلوت الأستاذ المشارك بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عضواً.

"سبق" تبارك للدكتور "الحارثي" وتتمنى له التوفيق في حياته العلمية والعملية.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"الحارثي" ينال الدكتوراه في علم اجتماع الجريمة
سبق

حصل "محمد سليم بن مسعد الحارثي" على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى في علم اجتماع الجريمة من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بعد اجتيازه للمناقشة العلمية للأطروحة، والتي كانت بعنوان: "العوامل المرتبطة بجنوح الأحداث غير السعوديين - دراسة مقارنة".

وضمّت لجنة المناقشة كلاً من الأستاذ الدكتور إبراهيم بن مبارك الجوير عضو مجلس الشورى سابقاً والمشرف على الأطروحة مقرراً، والدكتور فهد بن عبدالرحمن الخريّف الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضواً، والدكتور جعفر بن محمد بن شفلوت الأستاذ المشارك بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عضواً.

"سبق" تبارك للدكتور "الحارثي" وتتمنى له التوفيق في حياته العلمية والعملية.

27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442
10:49 AM

"الحارثي" ينال الدكتوراه في علم اجتماع الجريمة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
70

حصل "محمد سليم بن مسعد الحارثي" على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى في علم اجتماع الجريمة من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بعد اجتيازه للمناقشة العلمية للأطروحة، والتي كانت بعنوان: "العوامل المرتبطة بجنوح الأحداث غير السعوديين - دراسة مقارنة".

وضمّت لجنة المناقشة كلاً من الأستاذ الدكتور إبراهيم بن مبارك الجوير عضو مجلس الشورى سابقاً والمشرف على الأطروحة مقرراً، والدكتور فهد بن عبدالرحمن الخريّف الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضواً، والدكتور جعفر بن محمد بن شفلوت الأستاذ المشارك بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عضواً.

"سبق" تبارك للدكتور "الحارثي" وتتمنى له التوفيق في حياته العلمية والعملية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,410
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,234
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,742
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,679

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الرمان المخدِّر..!

الرمان المخدِّر..!

محمد الصيعري
نحو إعلام يواكب رؤية 2030

نحو إعلام يواكب رؤية 2030

محمد الحيدر
القانون في لبنان انتهى!!

القانون في لبنان انتهى!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية العظمى وخمس سنوات في الماراثون التنموي

السعودية العظمى وخمس سنوات في الماراثون التنموي

سعد بن عبدالله آل حماد
تعليم صبيا بين جُوديِّ وجُبّ!

تعليم صبيا بين جُوديِّ وجُبّ!

ماضي السبعي
نصائح قاتلة

نصائح قاتلة

مها الجبر
السعودية في قمة المناخ

السعودية في قمة المناخ

غسان محمد عسيلان
قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

علي آل شرمة
نكتة "الدراما" البايخة

نكتة "الدراما" البايخة

أحمد عجب
مبادرة البنوك في شهر الخير..!

مبادرة البنوك في شهر الخير..!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة