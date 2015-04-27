"الحارثي" ينال الدكتوراه في علم اجتماع الجريمة

حصل "محمد سليم بن مسعد الحارثي" على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى في علم اجتماع الجريمة من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بعد اجتيازه للمناقشة العلمية للأطروحة، والتي كانت بعنوان: "العوامل المرتبطة بجنوح الأحداث غير السعوديين - دراسة مقارنة".

وضمّت لجنة المناقشة كلاً من الأستاذ الدكتور إبراهيم بن مبارك الجوير عضو مجلس الشورى سابقاً والمشرف على الأطروحة مقرراً، والدكتور فهد بن عبدالرحمن الخريّف الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضواً، والدكتور جعفر بن محمد بن شفلوت الأستاذ المشارك بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عضواً.

"سبق" تبارك للدكتور "الحارثي" وتتمنى له التوفيق في حياته العلمية والعملية.