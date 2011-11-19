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الرياض .. الرئيس ‏العراقي ‏يستقبل وزير التجارة والاستثمار

بحثا الموضوعات ذات الاهتمام ‏المشترك بين البلدين الشقيقين

استقبل الرئيس برهم صالح؛ رئيس جمهورية العراق، ‏في مقر إقامته بقصر الملك سعود للضيافة بالرياض، اليوم، وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد ‏بن عبدالله القصبي.

‏وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات الاهتمام ‏المشترك بين البلدين الشقيقين.

حضر الاستقبال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح؛ ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس ابراهيم عبدالرحمن العمر؛ ومحافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد بن عبدالعزيز الحقباني؛ ونائب وزير الطاقة للصناعة عبدالعزيز العبدالكريم.

كما حضره من الجانب العراقي وزير الخارجية ‏الدكتور محمد الحكيم؛ ووزير الصناعة والمعادن الدكتور صالح عبدالله الجبوري؛ وسفير العراق لدى المملكة ‏الدكتور قحطان طه خلف‏.

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الرياض .. الرئيس ‏العراقي ‏يستقبل وزير التجارة والاستثمار
سبق

استقبل الرئيس برهم صالح؛ رئيس جمهورية العراق، ‏في مقر إقامته بقصر الملك سعود للضيافة بالرياض، اليوم، وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد ‏بن عبدالله القصبي.

‏وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات الاهتمام ‏المشترك بين البلدين الشقيقين.

حضر الاستقبال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح؛ ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس ابراهيم عبدالرحمن العمر؛ ومحافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد بن عبدالعزيز الحقباني؛ ونائب وزير الطاقة للصناعة عبدالعزيز العبدالكريم.

كما حضره من الجانب العراقي وزير الخارجية ‏الدكتور محمد الحكيم؛ ووزير الصناعة والمعادن الدكتور صالح عبدالله الجبوري؛ وسفير العراق لدى المملكة ‏الدكتور قحطان طه خلف‏.

19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
11:34 AM

الرياض .. الرئيس ‏العراقي ‏يستقبل وزير التجارة والاستثمار

بحثا الموضوعات ذات الاهتمام ‏المشترك بين البلدين الشقيقين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
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استقبل الرئيس برهم صالح؛ رئيس جمهورية العراق، ‏في مقر إقامته بقصر الملك سعود للضيافة بالرياض، اليوم، وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد ‏بن عبدالله القصبي.

‏وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات الاهتمام ‏المشترك بين البلدين الشقيقين.

حضر الاستقبال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح؛ ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس ابراهيم عبدالرحمن العمر؛ ومحافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد بن عبدالعزيز الحقباني؛ ونائب وزير الطاقة للصناعة عبدالعزيز العبدالكريم.

كما حضره من الجانب العراقي وزير الخارجية ‏الدكتور محمد الحكيم؛ ووزير الصناعة والمعادن الدكتور صالح عبدالله الجبوري؛ وسفير العراق لدى المملكة ‏الدكتور قحطان طه خلف‏.

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