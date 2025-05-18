النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الرياض .. ضبط (39) متسولاً من جنسيات مختلفة في عدد من الأحياء

والقبض على (22) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل

صّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأنه امتداداً لجهود الجهات الأمنية في مكافحة ظاهرة التسول بالمنطقة، فقد تم ضبط (39) شخصاً من جنسيات مختلفة، في أحياء (الشميسي، الملز، الوزارات، الإسكان) في مدينة الرياض ممن امتهنوا التسول.
كما أوضح التويجري، أنه ضمن الجهود في متابعة مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، فقد تم القبض على (22) مخالفاً لنظام أمن الحدود من الجنسية الأثيوبية بحيي (العوالي ونمار) في مدينة الرياض.
وقد جرى إيقاف الجميع واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الرياض .. ضبط (39) متسولاً من جنسيات مختلفة في عدد من الأحياء
سبق

صّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأنه امتداداً لجهود الجهات الأمنية في مكافحة ظاهرة التسول بالمنطقة، فقد تم ضبط (39) شخصاً من جنسيات مختلفة، في أحياء (الشميسي، الملز، الوزارات، الإسكان) في مدينة الرياض ممن امتهنوا التسول.
كما أوضح التويجري، أنه ضمن الجهود في متابعة مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، فقد تم القبض على (22) مخالفاً لنظام أمن الحدود من الجنسية الأثيوبية بحيي (العوالي ونمار) في مدينة الرياض.
وقد جرى إيقاف الجميع واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441
03:00 PM

الرياض .. ضبط (39) متسولاً من جنسيات مختلفة في عدد من الأحياء

والقبض على (22) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
129

صّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأنه امتداداً لجهود الجهات الأمنية في مكافحة ظاهرة التسول بالمنطقة، فقد تم ضبط (39) شخصاً من جنسيات مختلفة، في أحياء (الشميسي، الملز، الوزارات، الإسكان) في مدينة الرياض ممن امتهنوا التسول.
كما أوضح التويجري، أنه ضمن الجهود في متابعة مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، فقد تم القبض على (22) مخالفاً لنظام أمن الحدود من الجنسية الأثيوبية بحيي (العوالي ونمار) في مدينة الرياض.
وقد جرى إيقاف الجميع واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,325
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,440
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,563
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,409

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

السنة الكبيسة..!!

السنة الكبيسة..!!

محمد الصيـعري
هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

عبدالغني الشيخ
لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

علي آل شرمة
المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

عبدالسلام المشيطي
الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

عبدالرحمن المرشد
جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

محمد المالكي
معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

سعيد آل جندب
حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

علي آل شرمة
نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

فهد بن ردّه الحمداني
التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة