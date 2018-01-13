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وقت قياسي وإنجاز 90%.. هكذا تُطور آليات معالجة البلاغات البلدية بالطائف

فيما يعمل مركز العمليات على استقبالها هاتفيًّا وعبر التطبيقات ومن ثم يتم فرزها

طورت أمانة الطائف منظوماتها الداخلية في تلقي ومعالجة البلاغات الواردة؛ وذلك عبر عدد من الآليات والتقنيات الحديثة، وبلغت نسبة معالجة البلاغات الواردة أكثر من ٩٠%؛ حيث عملت الأمانة على المعالجة الفورية والفعالة للبلاغات، ومتابعة البلاغات والشكاوى تحت الإجراء، وإنجازها بما يحقق رضا المستفيد، ويطور الخدمات البلدية المقدمة للأهالي.

وأوضحت الأمانة أنها عززت مصادرها في تلقي البلاغات؛ تسهيلًا على الأهالي ومواكبة للوسائل الحديثة في التواصل مع المستفيدين، ويعمل مركز العمليات الموحد على استقبال البلاغات عبر هاتف العمليات (940)، وتطبيق الواتساب، وتطبيقات الهواتف الذكية، ومن ثم يتم فرزها وتحويلها مباشرة للجهات ذات العلاقة؛ لمعالجتها في فترة زمنية محدد.

كما تتابع الإدارات المعنية البلاغات الواردة وآلية معالجتها، مع اتخاذ الإجراء اللازم للمعالجة فوريًّا. وتحسن الأمانة طرق المعالجة من خلال دراسة أنواع البلاغات وقياس سرعة المعالجة، كما تبحث في أسباب عدم إنجاز البلاغات.

وبيّنت الأمانة أن البلاغات الواردة والمنجزة تتعلّق بأعمال الصيانة والرقابة الصحية والصحة العامة والنظافة والخدمات البلدية المختلفة، وتعمل فرق معالجة البلاغات بالإدارات الإشرافية والبلديات المرتبطة والفرعية على إنجاز البلاغات والتواصل مع المبلغين في وقت قياسي بهدف تحقيق رضا المستفيدين وجودة الخدمة المقدمة.

أمانة الطائف معالجة البلاغات البلدية بالطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وقت قياسي وإنجاز 90%.. هكذا تُطور آليات معالجة البلاغات البلدية بالطائف
سبق

طورت أمانة الطائف منظوماتها الداخلية في تلقي ومعالجة البلاغات الواردة؛ وذلك عبر عدد من الآليات والتقنيات الحديثة، وبلغت نسبة معالجة البلاغات الواردة أكثر من ٩٠%؛ حيث عملت الأمانة على المعالجة الفورية والفعالة للبلاغات، ومتابعة البلاغات والشكاوى تحت الإجراء، وإنجازها بما يحقق رضا المستفيد، ويطور الخدمات البلدية المقدمة للأهالي.

وأوضحت الأمانة أنها عززت مصادرها في تلقي البلاغات؛ تسهيلًا على الأهالي ومواكبة للوسائل الحديثة في التواصل مع المستفيدين، ويعمل مركز العمليات الموحد على استقبال البلاغات عبر هاتف العمليات (940)، وتطبيق الواتساب، وتطبيقات الهواتف الذكية، ومن ثم يتم فرزها وتحويلها مباشرة للجهات ذات العلاقة؛ لمعالجتها في فترة زمنية محدد.

كما تتابع الإدارات المعنية البلاغات الواردة وآلية معالجتها، مع اتخاذ الإجراء اللازم للمعالجة فوريًّا. وتحسن الأمانة طرق المعالجة من خلال دراسة أنواع البلاغات وقياس سرعة المعالجة، كما تبحث في أسباب عدم إنجاز البلاغات.

وبيّنت الأمانة أن البلاغات الواردة والمنجزة تتعلّق بأعمال الصيانة والرقابة الصحية والصحة العامة والنظافة والخدمات البلدية المختلفة، وتعمل فرق معالجة البلاغات بالإدارات الإشرافية والبلديات المرتبطة والفرعية على إنجاز البلاغات والتواصل مع المبلغين في وقت قياسي بهدف تحقيق رضا المستفيدين وجودة الخدمة المقدمة.

13 يناير 2020 - 18 جمادى الأول 1441
01:09 PM

وقت قياسي وإنجاز 90%.. هكذا تُطور آليات معالجة البلاغات البلدية بالطائف

فيما يعمل مركز العمليات على استقبالها هاتفيًّا وعبر التطبيقات ومن ثم يتم فرزها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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طورت أمانة الطائف منظوماتها الداخلية في تلقي ومعالجة البلاغات الواردة؛ وذلك عبر عدد من الآليات والتقنيات الحديثة، وبلغت نسبة معالجة البلاغات الواردة أكثر من ٩٠%؛ حيث عملت الأمانة على المعالجة الفورية والفعالة للبلاغات، ومتابعة البلاغات والشكاوى تحت الإجراء، وإنجازها بما يحقق رضا المستفيد، ويطور الخدمات البلدية المقدمة للأهالي.

وأوضحت الأمانة أنها عززت مصادرها في تلقي البلاغات؛ تسهيلًا على الأهالي ومواكبة للوسائل الحديثة في التواصل مع المستفيدين، ويعمل مركز العمليات الموحد على استقبال البلاغات عبر هاتف العمليات (940)، وتطبيق الواتساب، وتطبيقات الهواتف الذكية، ومن ثم يتم فرزها وتحويلها مباشرة للجهات ذات العلاقة؛ لمعالجتها في فترة زمنية محدد.

كما تتابع الإدارات المعنية البلاغات الواردة وآلية معالجتها، مع اتخاذ الإجراء اللازم للمعالجة فوريًّا. وتحسن الأمانة طرق المعالجة من خلال دراسة أنواع البلاغات وقياس سرعة المعالجة، كما تبحث في أسباب عدم إنجاز البلاغات.

وبيّنت الأمانة أن البلاغات الواردة والمنجزة تتعلّق بأعمال الصيانة والرقابة الصحية والصحة العامة والنظافة والخدمات البلدية المختلفة، وتعمل فرق معالجة البلاغات بالإدارات الإشرافية والبلديات المرتبطة والفرعية على إنجاز البلاغات والتواصل مع المبلغين في وقت قياسي بهدف تحقيق رضا المستفيدين وجودة الخدمة المقدمة.

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