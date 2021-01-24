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"التحالف": اعتراض وتدمير طائرتَيْن مُسيَّرتَيْن انطلقتا من "الجوف اليمنية"

أكد: تصعيد حوثي لاستهداف المدنيين.. ونتابع بقية المُسيَّرات المفخخة

أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن اعتراض وتدمير طائرتَيْن مُسيَّرتَيْن، انطلقتا من محافظة الجوف اليمنية.

وأشارت قيادة التحالف إلى وجود تصعيد حوثي باستخدام الصواريخ الباليستية والمُسيَّرات لاستهداف المدنيين، مؤكدة: "نتابع بقية المُسيَّرات المفخخة التي أُطلقت من محافظتَيْ الجوف اليمنية".

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"التحالف": اعتراض وتدمير طائرتَيْن مُسيَّرتَيْن انطلقتا من "الجوف اليمنية"
سبق

أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن اعتراض وتدمير طائرتَيْن مُسيَّرتَيْن، انطلقتا من محافظة الجوف اليمنية.

وأشارت قيادة التحالف إلى وجود تصعيد حوثي باستخدام الصواريخ الباليستية والمُسيَّرات لاستهداف المدنيين، مؤكدة: "نتابع بقية المُسيَّرات المفخخة التي أُطلقت من محافظتَيْ الجوف اليمنية".

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
11:31 PM
اخر تعديل
24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443
01:34 AM

"التحالف": اعتراض وتدمير طائرتَيْن مُسيَّرتَيْن انطلقتا من "الجوف اليمنية"

أكد: تصعيد حوثي لاستهداف المدنيين.. ونتابع بقية المُسيَّرات المفخخة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,685

أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن اعتراض وتدمير طائرتَيْن مُسيَّرتَيْن، انطلقتا من محافظة الجوف اليمنية.

وأشارت قيادة التحالف إلى وجود تصعيد حوثي باستخدام الصواريخ الباليستية والمُسيَّرات لاستهداف المدنيين، مؤكدة: "نتابع بقية المُسيَّرات المفخخة التي أُطلقت من محافظتَيْ الجوف اليمنية".

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