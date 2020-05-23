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الصين تعلن عدم تسجيل أي إصابات جديدة بكورونا

78258 متعافيًا غادروا المستشفيات حتى نهاية أمس

أعلنت السلطات الصحية الصينية، اليوم السبت، أنها لم تتلقَّ تقارير عن أي حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأبرزت لجنة الصحة الوطنية، في تقريرها اليومي، أنه لم تسجل أيضًا وفيات جديدة متعلقة بالمرض خلال نفس الفترة، مضيفة أنها تلقت تقارير عن حالتين جديدتين مشتبه بإصابتهما بالفيروس.

وخرج ثلاثة مرضى مصابين بالمرض الناجم عن فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تماثلهم للشفاء يوم أمس الجمعة.
وقالت اللجنة إنه ما زال هناك 79 مريضًا يتلقون العلاج في المستشفيات حاليًّا.

وغادر ما إجماله 78258 مريضًا متعافيًا من المستشفيات حتى نهاية يوم الجمعة، حسب اللجنة.

الصين فيروس كورونا الجديد

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الصين تعلن عدم تسجيل أي إصابات جديدة بكورونا
سبق

أعلنت السلطات الصحية الصينية، اليوم السبت، أنها لم تتلقَّ تقارير عن أي حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأبرزت لجنة الصحة الوطنية، في تقريرها اليومي، أنه لم تسجل أيضًا وفيات جديدة متعلقة بالمرض خلال نفس الفترة، مضيفة أنها تلقت تقارير عن حالتين جديدتين مشتبه بإصابتهما بالفيروس.

وخرج ثلاثة مرضى مصابين بالمرض الناجم عن فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تماثلهم للشفاء يوم أمس الجمعة.
وقالت اللجنة إنه ما زال هناك 79 مريضًا يتلقون العلاج في المستشفيات حاليًّا.

وغادر ما إجماله 78258 مريضًا متعافيًا من المستشفيات حتى نهاية يوم الجمعة، حسب اللجنة.

23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441
08:23 AM

الصين تعلن عدم تسجيل أي إصابات جديدة بكورونا

78258 متعافيًا غادروا المستشفيات حتى نهاية أمس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بكين
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أعلنت السلطات الصحية الصينية، اليوم السبت، أنها لم تتلقَّ تقارير عن أي حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأبرزت لجنة الصحة الوطنية، في تقريرها اليومي، أنه لم تسجل أيضًا وفيات جديدة متعلقة بالمرض خلال نفس الفترة، مضيفة أنها تلقت تقارير عن حالتين جديدتين مشتبه بإصابتهما بالفيروس.

وخرج ثلاثة مرضى مصابين بالمرض الناجم عن فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تماثلهم للشفاء يوم أمس الجمعة.
وقالت اللجنة إنه ما زال هناك 79 مريضًا يتلقون العلاج في المستشفيات حاليًّا.

وغادر ما إجماله 78258 مريضًا متعافيًا من المستشفيات حتى نهاية يوم الجمعة، حسب اللجنة.

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