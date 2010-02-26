"التقني والمهني" تشارك بمعرض دعم التصنيع المحلي "أفد 2018"

الفهيد: فرصة لإبراز ما وصلت إليه المملكة من تطور في تأهيل الشباب

تشارك المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي "أفد 2018" في دورته الرابعة، الذي يُقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله- خلال الفترة من 9 إلى 15 جمادى الآخرة بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.

ومن المقرر أن يقدم محافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، عرضًا عن التوجهات الحديثة للمؤسسة، ودورها في دعم توطين الصناعة في إطار برنامج الندوات العلمية المنعقدة بالمعرض.

وأوضح "الفهيد" أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تستهدف التوسع في شراكتها الإستراتيجية مع قطاعات التصنيع في المملكة في مجالات التدريب والتوظيف؛ من خلال مشاركتها في المعرض والتي تعد فرصة كبيرة لإبراز ما وصلت إليه المملكة من تطور وتقدم في كل المجالات ومن ضمنها مجال تأهيل الشباب السعودي في مجال الصناعة.

وقال إن جناح المؤسسة المشارك بالمعرض يحتوي على ركن للتعريف بالكلية التقنية العالمية لصيانة الطائرات، والتي تشغّلها المؤسسة في الرياض، وتستوعب القطاعات العسكرية العديد من خريجي برامج التدريب التقني والمهني الذين يعملون في مختلف المجالات الفنية وذلك عبر اتفاقية شراكة مع المؤسسة.

يُذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تواصل سعيها الحثيث في المجال التدريبي لتوظيف الشباب السعودي من خلال برامج تدريبية متقدمة في تطوير القوى العاملة وتنميتها.