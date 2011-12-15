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"منشآت" تختتم حفل جائزة "ابتكر" لعام 2021.. وتُكَرّم الفائزين

تهدف إلى ضخ المزيد من المشاريع لتحقيق التنمية المستدامة

اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، حفل جائزة "ابتكر" بتتويج الفائزين بنسخة عام 2021؛ والهادف إلى نشر ثقافة الابتكار وتمكين المنشآت الابتكارية الصغيرة والمتوسطة من الوصول للمستثمرين والجهات الداعمة في منظومة الابتكار؛ وذلك في مركز "ذكاء" بمدينة الرياض.

وقدمت المنشآت الابتكارية خلال الحفل، عروضها النهائية أمام لجنة التحكيم؛ بهدف تقييم واختيار الفائزين في مسار المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر؛ إذ حصل تطبيق "آي بوت" على المركز الأول بجائزة قدرها 150.000 ريال، وحصلت شركة "شايزر" على المركز الثاني بجائزة قيمتها 100.000 ريال؛ في حين حققت منصة "أدا إسترا" المركز الثالث، لتحصل على جائزة قدرها 50.000 ريال.

وبخصوص مسار المنشآت المتوسطة؛ تم تكريم شركة "رود" للنقل المبرد، ومنصة حوسبة، وشركة صلات لتحصل كل واحدة منها على لقب أفضل منشأة ابتكارية متوسطة في المملكة.

وستعمل "منشآت" على إبراز أفضل المنشآت الابتكارية محليًّا وعالميًّا للإسهام في ضخ المزيد من المشاريع الابتكارية داخل الاقتصاد الوطني لتحقيق التنمية المستدامة.

وكانت "منشآت" قد أطلقت الجائزة منذ شهر أكتوبر من العام الجاري؛ حيث تم اختيار أفضل 30 منشأة ابتكارية من قِبَل لجنة تحكيم متخصصة لإدراجها في "برنامج النمو الابتكاري"، من خلال معسكر تدريبي مكثف امتد لخمسة أيام متواصلة؛ لتمكين رواد ورائدات الأعمال أصحاب المنشآت الابتكارية من الحصول على استشارات وجلسات إرشادية وورش عمل من قِبَل خبراء مختصين في عدة مجالات مختلفة، بالإضافة إلى توسيع دائرة علاقاتهم في منظومة الابتكار.

واستمرت "منشآت" في دعم وتمكين جميع المنشآت الابتكارية المتأهلة للمرحلة النهائية؛ من خلال ترشيحهم للانضمام إلى البرامج المقدمة من قِبَل الشريك المعرفي لجائزة "ابتكر"، جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، بالإضافة إلى إدراجهم في برنامج طموح للمنشآت متسارعة النمو، ورواد "ذكاء" والمنشآت المليارية، وربطهم مع الحاضنات والمسرعات وتسهيل وصولهم للمستثمرين.

يُذكر أن "منشآت" تعمل بشكل متواصل على تقديم برامج تعزز المبادرة والابتكار ونشر ثقافة العمل الحر وتعزيز العمل الريادي؛ للوصول إلى بيئة ريادية محفزة في جميع أنحاء المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"منشآت" تختتم حفل جائزة "ابتكر" لعام 2021.. وتُكَرّم الفائزين
سبق

اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، حفل جائزة "ابتكر" بتتويج الفائزين بنسخة عام 2021؛ والهادف إلى نشر ثقافة الابتكار وتمكين المنشآت الابتكارية الصغيرة والمتوسطة من الوصول للمستثمرين والجهات الداعمة في منظومة الابتكار؛ وذلك في مركز "ذكاء" بمدينة الرياض.

وقدمت المنشآت الابتكارية خلال الحفل، عروضها النهائية أمام لجنة التحكيم؛ بهدف تقييم واختيار الفائزين في مسار المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر؛ إذ حصل تطبيق "آي بوت" على المركز الأول بجائزة قدرها 150.000 ريال، وحصلت شركة "شايزر" على المركز الثاني بجائزة قيمتها 100.000 ريال؛ في حين حققت منصة "أدا إسترا" المركز الثالث، لتحصل على جائزة قدرها 50.000 ريال.

وبخصوص مسار المنشآت المتوسطة؛ تم تكريم شركة "رود" للنقل المبرد، ومنصة حوسبة، وشركة صلات لتحصل كل واحدة منها على لقب أفضل منشأة ابتكارية متوسطة في المملكة.

وستعمل "منشآت" على إبراز أفضل المنشآت الابتكارية محليًّا وعالميًّا للإسهام في ضخ المزيد من المشاريع الابتكارية داخل الاقتصاد الوطني لتحقيق التنمية المستدامة.

وكانت "منشآت" قد أطلقت الجائزة منذ شهر أكتوبر من العام الجاري؛ حيث تم اختيار أفضل 30 منشأة ابتكارية من قِبَل لجنة تحكيم متخصصة لإدراجها في "برنامج النمو الابتكاري"، من خلال معسكر تدريبي مكثف امتد لخمسة أيام متواصلة؛ لتمكين رواد ورائدات الأعمال أصحاب المنشآت الابتكارية من الحصول على استشارات وجلسات إرشادية وورش عمل من قِبَل خبراء مختصين في عدة مجالات مختلفة، بالإضافة إلى توسيع دائرة علاقاتهم في منظومة الابتكار.

واستمرت "منشآت" في دعم وتمكين جميع المنشآت الابتكارية المتأهلة للمرحلة النهائية؛ من خلال ترشيحهم للانضمام إلى البرامج المقدمة من قِبَل الشريك المعرفي لجائزة "ابتكر"، جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، بالإضافة إلى إدراجهم في برنامج طموح للمنشآت متسارعة النمو، ورواد "ذكاء" والمنشآت المليارية، وربطهم مع الحاضنات والمسرعات وتسهيل وصولهم للمستثمرين.

يُذكر أن "منشآت" تعمل بشكل متواصل على تقديم برامج تعزز المبادرة والابتكار ونشر ثقافة العمل الحر وتعزيز العمل الريادي؛ للوصول إلى بيئة ريادية محفزة في جميع أنحاء المملكة.

15 ديسمبر 2021 - 11 جمادى الأول 1443
01:18 PM

"منشآت" تختتم حفل جائزة "ابتكر" لعام 2021.. وتُكَرّم الفائزين

تهدف إلى ضخ المزيد من المشاريع لتحقيق التنمية المستدامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، حفل جائزة "ابتكر" بتتويج الفائزين بنسخة عام 2021؛ والهادف إلى نشر ثقافة الابتكار وتمكين المنشآت الابتكارية الصغيرة والمتوسطة من الوصول للمستثمرين والجهات الداعمة في منظومة الابتكار؛ وذلك في مركز "ذكاء" بمدينة الرياض.

وقدمت المنشآت الابتكارية خلال الحفل، عروضها النهائية أمام لجنة التحكيم؛ بهدف تقييم واختيار الفائزين في مسار المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر؛ إذ حصل تطبيق "آي بوت" على المركز الأول بجائزة قدرها 150.000 ريال، وحصلت شركة "شايزر" على المركز الثاني بجائزة قيمتها 100.000 ريال؛ في حين حققت منصة "أدا إسترا" المركز الثالث، لتحصل على جائزة قدرها 50.000 ريال.

وبخصوص مسار المنشآت المتوسطة؛ تم تكريم شركة "رود" للنقل المبرد، ومنصة حوسبة، وشركة صلات لتحصل كل واحدة منها على لقب أفضل منشأة ابتكارية متوسطة في المملكة.

وستعمل "منشآت" على إبراز أفضل المنشآت الابتكارية محليًّا وعالميًّا للإسهام في ضخ المزيد من المشاريع الابتكارية داخل الاقتصاد الوطني لتحقيق التنمية المستدامة.

وكانت "منشآت" قد أطلقت الجائزة منذ شهر أكتوبر من العام الجاري؛ حيث تم اختيار أفضل 30 منشأة ابتكارية من قِبَل لجنة تحكيم متخصصة لإدراجها في "برنامج النمو الابتكاري"، من خلال معسكر تدريبي مكثف امتد لخمسة أيام متواصلة؛ لتمكين رواد ورائدات الأعمال أصحاب المنشآت الابتكارية من الحصول على استشارات وجلسات إرشادية وورش عمل من قِبَل خبراء مختصين في عدة مجالات مختلفة، بالإضافة إلى توسيع دائرة علاقاتهم في منظومة الابتكار.

واستمرت "منشآت" في دعم وتمكين جميع المنشآت الابتكارية المتأهلة للمرحلة النهائية؛ من خلال ترشيحهم للانضمام إلى البرامج المقدمة من قِبَل الشريك المعرفي لجائزة "ابتكر"، جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، بالإضافة إلى إدراجهم في برنامج طموح للمنشآت متسارعة النمو، ورواد "ذكاء" والمنشآت المليارية، وربطهم مع الحاضنات والمسرعات وتسهيل وصولهم للمستثمرين.

يُذكر أن "منشآت" تعمل بشكل متواصل على تقديم برامج تعزز المبادرة والابتكار ونشر ثقافة العمل الحر وتعزيز العمل الريادي؛ للوصول إلى بيئة ريادية محفزة في جميع أنحاء المملكة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,546
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