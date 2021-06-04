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"الموارد البشرية" تستثني 10 فئات من الحضور لمقرات العمل

منها: السمنة المفرطة ومن تجاوزت أعمارهم 60 عامًا وذوو الإعاقة

استثنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، 10 فئات من الحضور لمقرات العمل في القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، خلال جائحة كورونا (كوفيد - 19).

ووفقًا للضوابط الصحية المحدثة من هيئة الصحة العامة (وقاية)، والخاصة بتعليق الحضور لمقرات العمل؛ فقد أعلنت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، استثناء الفئات التالية من الحضور لمقرات العمل مع اشتراط إرفاق تقرير طبي لجهة العمل:

- من تجاوزت أعمارهم 60 عامًا.

- أمراض الرئة المزمنة أو الربو الشديد (لمن تم تنويمه في المستشفى مرة واحدة على الأقل في الستة أشهر الماضية).

- الأمراض القلبية المزمنة (قصور في عضلة القلب، أمراض الشرايين التاجية مع وجود إصابة قلبية واحدة على الأقل خلال السنة الماضية).
- نقص المناعة الوراثي، مرض فقر الدم (التلاسيميا والأنيميا المنجلية).

- نقص المناعة المكتسب (مرض نقص المناعة المكتسب، زراعة الأعضاء، استخدام أدوية مثبطة للمناعة، استخدام عقارات علاج السرطان).
- السمنة المفرطة (مؤشر كتلة الجسم أكبر من 40).

- الحالات الطبية المزمنة (مرض السكري النوعين الأول والثاني غير المنضبط، والذي استدعى التنويم مرة واحدة على الأقل خلال الستة أشهر الماضية، مرض ارتفاع ضغط الدم، والذي استدعى التنويم مرة واحدة على الأقل خلال الستة أشهر الماضية، أمراض الكلى المزمنة وتليف الكبد).

- ذوو الاحتياجات الخاصة (عدم القدرة على تطبيق التباعد الاجتماعي بسبب الإعاقة الحركية، عدم القدرة على فهم أو تطبيق الالتزام بالإجراءات الوقائية بسبب الإعاقة الذهنية).

كما استثنت كذلك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مكتملي جرعات التحصين "من تظهر حالته محصنًا في تطبيق توكلنا"، (مرضى الغسيل الكلوي- مرض السرطان النشط- مرض زراعة الأعضاء- السمنة)، وحالات التحصين حسب تحديث الحالة في تطبيق توكلنا (محصن، محصن جرعة أولى، محصن متعافٍ) لبقية الحالات.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيروس كورونا الجديد

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"الموارد البشرية" تستثني 10 فئات من الحضور لمقرات العمل
سبق

استثنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، 10 فئات من الحضور لمقرات العمل في القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، خلال جائحة كورونا (كوفيد - 19).

ووفقًا للضوابط الصحية المحدثة من هيئة الصحة العامة (وقاية)، والخاصة بتعليق الحضور لمقرات العمل؛ فقد أعلنت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، استثناء الفئات التالية من الحضور لمقرات العمل مع اشتراط إرفاق تقرير طبي لجهة العمل:

- من تجاوزت أعمارهم 60 عامًا.

- أمراض الرئة المزمنة أو الربو الشديد (لمن تم تنويمه في المستشفى مرة واحدة على الأقل في الستة أشهر الماضية).

- الأمراض القلبية المزمنة (قصور في عضلة القلب، أمراض الشرايين التاجية مع وجود إصابة قلبية واحدة على الأقل خلال السنة الماضية).
- نقص المناعة الوراثي، مرض فقر الدم (التلاسيميا والأنيميا المنجلية).

- نقص المناعة المكتسب (مرض نقص المناعة المكتسب، زراعة الأعضاء، استخدام أدوية مثبطة للمناعة، استخدام عقارات علاج السرطان).
- السمنة المفرطة (مؤشر كتلة الجسم أكبر من 40).

- الحالات الطبية المزمنة (مرض السكري النوعين الأول والثاني غير المنضبط، والذي استدعى التنويم مرة واحدة على الأقل خلال الستة أشهر الماضية، مرض ارتفاع ضغط الدم، والذي استدعى التنويم مرة واحدة على الأقل خلال الستة أشهر الماضية، أمراض الكلى المزمنة وتليف الكبد).

- ذوو الاحتياجات الخاصة (عدم القدرة على تطبيق التباعد الاجتماعي بسبب الإعاقة الحركية، عدم القدرة على فهم أو تطبيق الالتزام بالإجراءات الوقائية بسبب الإعاقة الذهنية).

كما استثنت كذلك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مكتملي جرعات التحصين "من تظهر حالته محصنًا في تطبيق توكلنا"، (مرضى الغسيل الكلوي- مرض السرطان النشط- مرض زراعة الأعضاء- السمنة)، وحالات التحصين حسب تحديث الحالة في تطبيق توكلنا (محصن، محصن جرعة أولى، محصن متعافٍ) لبقية الحالات.

04 يونيو 2021 - 23 شوّال 1442
12:39 AM

"الموارد البشرية" تستثني 10 فئات من الحضور لمقرات العمل

منها: السمنة المفرطة ومن تجاوزت أعمارهم 60 عامًا وذوو الإعاقة

A A A
خالد علي - الرياض
3
7,124

استثنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، 10 فئات من الحضور لمقرات العمل في القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، خلال جائحة كورونا (كوفيد - 19).

ووفقًا للضوابط الصحية المحدثة من هيئة الصحة العامة (وقاية)، والخاصة بتعليق الحضور لمقرات العمل؛ فقد أعلنت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، استثناء الفئات التالية من الحضور لمقرات العمل مع اشتراط إرفاق تقرير طبي لجهة العمل:

- من تجاوزت أعمارهم 60 عامًا.

- أمراض الرئة المزمنة أو الربو الشديد (لمن تم تنويمه في المستشفى مرة واحدة على الأقل في الستة أشهر الماضية).

- الأمراض القلبية المزمنة (قصور في عضلة القلب، أمراض الشرايين التاجية مع وجود إصابة قلبية واحدة على الأقل خلال السنة الماضية).
- نقص المناعة الوراثي، مرض فقر الدم (التلاسيميا والأنيميا المنجلية).

- نقص المناعة المكتسب (مرض نقص المناعة المكتسب، زراعة الأعضاء، استخدام أدوية مثبطة للمناعة، استخدام عقارات علاج السرطان).
- السمنة المفرطة (مؤشر كتلة الجسم أكبر من 40).

- الحالات الطبية المزمنة (مرض السكري النوعين الأول والثاني غير المنضبط، والذي استدعى التنويم مرة واحدة على الأقل خلال الستة أشهر الماضية، مرض ارتفاع ضغط الدم، والذي استدعى التنويم مرة واحدة على الأقل خلال الستة أشهر الماضية، أمراض الكلى المزمنة وتليف الكبد).

- ذوو الاحتياجات الخاصة (عدم القدرة على تطبيق التباعد الاجتماعي بسبب الإعاقة الحركية، عدم القدرة على فهم أو تطبيق الالتزام بالإجراءات الوقائية بسبب الإعاقة الذهنية).

كما استثنت كذلك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مكتملي جرعات التحصين "من تظهر حالته محصنًا في تطبيق توكلنا"، (مرضى الغسيل الكلوي- مرض السرطان النشط- مرض زراعة الأعضاء- السمنة)، وحالات التحصين حسب تحديث الحالة في تطبيق توكلنا (محصن، محصن جرعة أولى، محصن متعافٍ) لبقية الحالات.

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