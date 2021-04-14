مجموعة الـ7 تساعد الاقتصادات الناشئة على مكافحة تداعيات "كورونا"

تشمل إعانات مالية وتقنية

ذكر وزير المالية الياباني تارو أسو، أن وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة الدول الصناعية السبع، اتفقوا، اليوم (الثلاثاء)، أثناء مؤتمر عبر دائرة تلفزيونية مغلقة؛ على الحاجة إلى تقديم مساعدة مالية وتقنية للاقتصادات الناشئة، التي تكافح تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وأوضح "أسو" للصحفيين بعد مشاركته في المؤتمر، أن وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة السبع ناقشوا الحاجة إلى ردّ فعل منسّق للتعامل مع الأضرار التي تلحقها الأزمة الصحية بالاقتصاد العالمي؛ وفقًا لـ"رويترز".

ولفت إلى أن الاقتصاد العالمي سيتعرّض لضغوط من جائحة فيروس كورونا.