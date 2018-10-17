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"الماطرة" تتواصل في يومها الـ12.. المسند: "تؤثر على ركنين"

هي الحالة الأولى في هذا الموسم والهطولات تشمل مناطق عدة

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن الحالة الماطرة التي تشهدها مناطق المملكة في يومًا الـ12؛ سوف تؤثر على الركنين الشمالي والغربي من المملكة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم 12 للحالة المطرية الأولى في هذا الموسم، ومتوقع بمشيئة الله أن تؤثر على الركنين الشمالي الغربي (على أجزاء متفرقة من مناطق #تبوك #الجوف #الحدود_الشمالية).

وأضاف: الركن الجنوبي الغربي (على أجزاء متفرقة من مناطق #عسير #جازان وربما #الباحة و#مكة).

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: (جازان، عسير، الباحة، تبوك) يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق: (مكة المكرمة، المدينة المنورة، الجوف، الحدود الشمالية)؛ في حين يُتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الماطرة" تتواصل في يومها الـ12.. المسند: "تؤثر على ركنين"
سبق

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن الحالة الماطرة التي تشهدها مناطق المملكة في يومًا الـ12؛ سوف تؤثر على الركنين الشمالي والغربي من المملكة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم 12 للحالة المطرية الأولى في هذا الموسم، ومتوقع بمشيئة الله أن تؤثر على الركنين الشمالي الغربي (على أجزاء متفرقة من مناطق #تبوك #الجوف #الحدود_الشمالية).

وأضاف: الركن الجنوبي الغربي (على أجزاء متفرقة من مناطق #عسير #جازان وربما #الباحة و#مكة).

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: (جازان، عسير، الباحة، تبوك) يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق: (مكة المكرمة، المدينة المنورة، الجوف، الحدود الشمالية)؛ في حين يُتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441
08:20 AM

"الماطرة" تتواصل في يومها الـ12.. المسند: "تؤثر على ركنين"

هي الحالة الأولى في هذا الموسم والهطولات تشمل مناطق عدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن الحالة الماطرة التي تشهدها مناطق المملكة في يومًا الـ12؛ سوف تؤثر على الركنين الشمالي والغربي من المملكة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم 12 للحالة المطرية الأولى في هذا الموسم، ومتوقع بمشيئة الله أن تؤثر على الركنين الشمالي الغربي (على أجزاء متفرقة من مناطق #تبوك #الجوف #الحدود_الشمالية).

وأضاف: الركن الجنوبي الغربي (على أجزاء متفرقة من مناطق #عسير #جازان وربما #الباحة و#مكة).

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: (جازان، عسير، الباحة، تبوك) يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق: (مكة المكرمة، المدينة المنورة، الجوف، الحدود الشمالية)؛ في حين يُتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

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