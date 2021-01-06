"كورونا" يصيب 1967 إماراتياً و1637 مغربياً 228 جزائرياً في آخر 24 ساعة

ارتفع إجمالي المصابين بالمغرب إلى 445439 حالة والوفيات 7581 شخصاً

سجلت الإمارات العربية المتحدة 1,967 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين فيها 216,699 حالةً.

وفي التفاصيل، أشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الثلاثاء، إلى وفاة ثلاثة مصابين بالفيروس، ليرتفع عدد الوفيات إلى 685 حالةً.

وفي المغرب، بلغ عدد الإصابات الجديدة 1637 حالة ليصل العدد الإجمالي للمصابين فيها إلى 445439 إصابة، حيث أوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 43 حالة وفاة بالفيروس ليصل عدد الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 7581 حالة وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 416708.

وسجّلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 228 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 100873 إصابة.

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى أنها سجلت 5 حالات وفاة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 2782 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 186 مريضاً ليبلغ إجمالي حالات التعافي 68185 حالة.